Nóng: Mỹ bắt giữ tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela

Minh Hạnh

TPO - Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela và Iran, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ đang gia tăng ở khu vực Caribe, nhắm vào những gì mà Washington mô tả là tàu của các băng đảng ma túy.

“Hôm nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, với sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh, đã thực thi lệnh bắt giữ con tàu được sử dụng để vận chuyển dầu trái phép từ Venezuela và Iran”, Bộ trưởng Bondi viết trên mạng xã hội X.

Bà Bondi cho biết con tàu này đã bị trừng phạt “do liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp”. Video do bà Bondi đăng tải cho thấy, lực lượng an ninh được trang bị vũ khí hạng nặng đã đổ bộ xuống tàu từ trực thăng.

(Nguồn: X)

Sau thông báo của bà Bondi, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận nước này đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela.

"Chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn, thực sự là lớn nhất từ ​​trước đến nay”, ông Trump nói.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra với số dầu, Trump nói: "Tôi đoán là chúng tôi sẽ tạm giữ nó”.

Ông Trump đã nhiều lần đề cập đến khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela. Vụ việc này là hành động công khai đầu tiên nhằm vào một tàu chở dầu kể từ khi ông ra lệnh tăng cường quân sự quy mô lớn trong khu vực.

Các quan chức chính quyền Mỹ không nêu tên con tàu bị bắt giữ.

Nhưng theo tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh, một tàu chở dầu mang tên Skipper được cho là đã bị bắt giữ ngoài khơi Venezuela vào sáng sớm 10/12. Mỹ cho rằng con tàu này có liên quan đến hoạt động buôn bán dầu của Iran khi còn mang tên Adisa.

Theo thông tin vệ tinh được phân tích bởi TankerTrackers.com và dữ liệu vận chuyển nội bộ từ công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, tàu Skipper đã rời cảng Jose của Venezuela vào khoảng ngày 4 đến 5/12 sau khi bốc dỡ khoảng 1,1 triệu thùng dầu thô Merey của Venezuela.

Ngày 10/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã phát biểu tại một cuộc tuần hành, mà không đề cập đến các báo cáo về vụ bắt giữ tàu chở dầu.

Giá dầu tương lai đã bật tăng sau khi tin tức về vụ bắt giữ được công bố. Cụ thể, giá dầu Brent tương lai tăng 27 cent, tương đương 0,4%, lên mức 62,21 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 21 cent, tương đương 0,4%, lên mức 58,46 USD/thùng.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Venezuela #tàu chở dầu #Biển Caribe

