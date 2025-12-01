Tổng thống Mỹ Trump xác nhận điện đàm với Tổng thống Venezuela

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhưng không tiết lộ hai bên trao đổi điều gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy chào các phóng viên khi ông trở về Nhà Trắng, ngày 30/11. (Ảnh: AP)

“Tôi không muốn bình luận. Câu trả lời là có”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ ngày 30/11, khi được hỏi có phải ông đã nói chuyện với ông Maduro hay không.

Trước đó, báo New York Times đưa tin nhà lãnh đạo Mỹ đã nói chuyện với ông Maduro vào đầu tháng này và thảo luận khả năng tổ chức một cuộc gặp tại Mỹ.

“Tôi không thể nói là tốt hay xấu, đó chỉ là một cuộc điện đàm”, ông Trump nói về nội dung cuộc trao đổi.

Thông tin về cuộc điện đàm xuất hiện trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục đưa ra những phát biểu cứng rắn với Venezuela, dù vẫn để ngỏ khả năng ngoại giao.

Ngày 29/11, ông Trump tuyên bố không phận trên và xung quanh Venezuela “nên được coi là đóng hoàn toàn”, nhưng không nêu cụ thể.

Khi được hỏi phát biểu trên có thể được hiểu là Mỹ chuẩn bị tấn công Venezuela hay không, ông Trump đáp: “Đừng suy diễn gì cả”.

Trong nhiều tháng gần đây, chính quyền Mỹ liên tục gây sức ép lên Venezuela với cáo buộc các quan chức ở Caracas liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Tổng thống Maduro bác bỏ cáo buộc này.

Trong gần 3 tháng qua, quân đội Mỹ tăng cường hiện diện trên vùng biển Caribe và triển khai nhiều cuộc ném bom vào các tàu mà họ cáo buộc chở ma tuý trên biển.

Tổng thống Trump cho biết sẽ làm rõ thông tin lực lượng Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công nhắc lại ở Caribe để giết chết những người sống sót sau cuộc tấn công hồi tháng 9. Ông cho biết “không muốn” xảy ra một cuộc tấn công như vậy.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định các cuộc tấn công mà Mỹ thực hiện là hợp pháp và được thiết kế để “gây sát thương”.

Tuần trước, Tổng thống Trump phát biểu với các quân nhân, rằng Mỹ sẽ “rất sớm” bắt đầu chiến dịch trên bộ nhằm ngăn chặn các đối tượng buôn ma túy Venezuela.

Tổng thống Maduro và các quan chức cấp cao của chính quyền Venezuela chưa đưa ra phát biểu nào về cuộc điện đàm.

Khi được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo ngày 30/11, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez nói rằng cuộc điện đàm không phải là chủ đề buổi họp báo, nơi ông công bố cuộc điều tra của Quốc hội về các vụ tấn công tàu thuyền mà Mỹ thực hiện ở Caribe.