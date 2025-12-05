Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích việc Mỹ trừng phạt Ấn Độ vì mua dầu Nga

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong chuyến thăm Ấn Độ lần đầu sau bốn năm, chỉ trích Mỹ gây áp lực buộc New Delhi giảm mua dầu Nga, trong khi đó Washington vẫn nhập nhiên liệu hạt nhân từ Nga.

Tuyên bố trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra trong bài trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Ấn Độ India Today, phát sóng vài giờ sau khi ông Putin đến New Delhi.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin tới Ấn Độ sau bốn năm. Theo Reuters, chuyến thăm đặt mục tiêu giúp Nga tăng doanh số bán dầu mỏ, hệ thống tên lửa và máy bay chiến đấu, đồng thời mở rộng các mối quan hệ kinh doanh vượt ra ngoài lĩnh vực năng lượng và thiết bị quốc phòng, trong bối cảnh Mỹ gây áp lực buộc Ấn Độ phải giữ khoảng cách với Nga.

New Delhi và Mátxcơva có mối quan hệ bền chặt từ thời Liên Xô cũ, và Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ trong nhiều thập kỷ.

Ấn Độ cũng là nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển hàng đầu của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ tháng này dự kiến ​​sẽ đạt mức thấp nhất trong ba năm, sau khi Mỹ áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Ấn Độ và thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, vì chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Ấn Độ mua dầu giá rẻ của Nga giúp tài trợ cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

"Chính Mỹ vẫn mua nhiên liệu hạt nhân từ chúng tôi cho các nhà máy điện hạt nhân của họ. Đó cũng là nhiên liệu", ông Putin nói với tờ India Today.

"Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi, vì sao Ấn Độ lại không có đặc quyền tương tự? Câu hỏi này cần được xem xét kỹ lưỡng, và chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề này, kể cả với Tổng thống Trump", Tổng thống Nga Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón tại New Delhi, ngày 4/12. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ cho rằng, mức thuế của Mỹ là không hợp lý. Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu tiếp tục nhập khẩu hàng tỷ đô la năng lượng và hàng hóa của Nga, từ khí tự nhiên hóa lỏng đến uranium đã làm giàu.

“Tổng kim ngạch thương mại đã giảm nhẹ trong chín tháng đầu năm nay”, Tổng thống Putin trả lời khi được hỏi liệu việc mua dầu của Ấn Độ có bị ảnh hưởng bởi áp lực từ phương Tây hay không.

“Đây chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ. Nhìn chung, kim ngạch thương mại của chúng tôi vẫn gần như giữ nguyên như trước đây.”

“Hoạt động buôn bán các sản phẩm dầu mỏ và dầu thô của Nga đang vận hành trơn tru tại Ấn Độ”.

Khi được hỏi Ấn Độ và Nga nên ứng phó với các mức thuế quan của Mỹ như thế nào, Tổng thống Putin cho biết, các cố vấn của Tổng thống Mỹ tin rằng việc thực hiện các chính sách thuế quan như vậy cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế Mỹ. “Chúng tôi hy vọng rằng, cuối cùng, tất cả các hành vi vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ được khắc phục”, ông nói.

Sự chào đón nồng nhiệt

Vài giờ trước đó, Thủ tướng Modi đã đón Tổng thống Putin tại sân bay ở New Delhi, một cử chỉ hiếm hoi nhấn mạnh mối quan hệ nồng ấm giữa hai nhà lãnh đạo. Họ ôm nhau trên thảm đỏ đường băng, sau đó di chuyển trên cùng một chiếc xe đến dự tiệc tối do ông Modi chủ trì.

Các bộ trưởng cấp cao và một phái đoàn doanh nghiệp lớn của Nga đã có mặt tại New Delhi để đón ông Putin, và hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh vào ngày 5/12, dự kiến ​​sẽ công bố một loạt thỏa thuận.

"Rất vui mừng được chào đón người bạn của tôi, Tổng thống Putin, đến thăm Ấn Độ. Tình hữu nghị Ấn Độ - Nga đã được thử thách qua thời gian và mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân chúng ta", ông Modi đăng trên mạng xã hội X trước bữa tiệc tối.

Ấn Độ và Nga đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Thương mại hai nước đã tăng hơn năm lần, từ khoảng 13 tỷ USD vào năm 2021 lên gần 69 tỷ USD vào năm 2024 - 2025, gần như hoàn toàn nhờ vào nhập khẩu năng lượng.

Thương mại song phương giảm xuống còn 28,25 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8/2025, phản ánh sự sụt giảm trong nhập khẩu dầu thô. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang tìm kiếm các điểm đến mới để tăng cường xuất khẩu hàng hóa bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ.

Nga muốn nhập khẩu thêm hàng hóa Ấn Độ để cân bằng thương mại song phương, vốn đang nghiêng nhiều về năng lượng, Phó Chánh Văn phòng Điện Kremlin Maxim Oreshkin phát biểu tại một hội nghị kinh doanh ở New Delhi hôm 4/12.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cũng cho biết, New Delhi muốn đa dạng hóa xuất khẩu sang Nga, tăng doanh số bán ô tô, hàng điện tử, thiết bị xử lý dữ liệu, máy móc hạng nặng, linh kiện công nghiệp, sản phẩm dệt may và thực phẩm.