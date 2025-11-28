Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Ấn Độ trong hai ngày

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Ấn Độ vào ngày 4 và 5/12 để thảo luận về quan hệ song phương và nhiều vấn đề quốc tế.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ Hôm thứ Sáu (28/11) thông báo: "Theo lời mời của Thủ tướng Shri Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 - 5/12 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23".

Trong thời gian thăm New Delhi, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Modi. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cũng sẽ tiếp đón và tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng nhà lãnh đạo Nga tại Phủ Tổng thống.

df12725d-da95-44ef-8104-c7398f62eab3.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái).

Chính phủ Ấn Độ cho biết chuyến thăm là dịp lãnh đạo hai nước rà soát tiến triển trong quan hệ song phương, xác định tầm nhìn tăng cường Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện cho việc thảo luận toàn diện về các mối quan hệ song phương.

"Chuyến thăm có tầm quan trọng to lớn, tạo cơ hội để thảo luận toàn diện về chương trình nghị sự sâu rộng của quan hệ Nga - Ấn Độ trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt ưu tiên trên các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa và nhân đạo, đồng thời giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực hiện nay", thông báo từ Điện Kremlin nêu rõ.

Sau các cuộc hội đàm, hai bên dự kiến đưa ra tuyên bố chung và ký kết một loạt văn kiện thương mại, liên ngành.

Lần gần nhất Tổng thống Putin đến Ấn Độ là vào tháng 12/2021, chỉ vài tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Quỳnh Như
NDTV, Tass
#Tổng thống Vladimir Putin #Ấn Độ #Quan hệ song phương #Hội nghị thượng đỉnh #Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi #chuyến thăm

