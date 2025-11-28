Nga đề xuất chương trình trang bị vũ khí quy mô lớn với CSTO

TPO - Nga đã đề xuất khởi động một chương trình quy mô lớn nhằm trang bị vũ khí và thiết bị hiện đại của nước này cho Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể diễn ra ở thủ đô Bishkek (Kyrgyzstan), ngày 27/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố chương trình nâng cấp vũ khí toàn diện, quy mô lớn nhằm củng cố năng lực quân sự của liên minh.

Tổng thống Putin khẳng định hiệu quả đã được chứng minh của vũ khí Nga trong các tình huống chiến đấu thực tế, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Moscow trong việc hỗ trợ các đối tác CSTO.

"Chúng tôi đề xuất khởi động một chương trình quy mô lớn nhằm trang bị cho CSTO các loại vũ khí và thiết bị hiện đại của Nga, đã được chứng minh hiệu quả trong các hoạt động quân sự thực tế... Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh về việc củng cố tiềm lực quân sự của CSTO", ông nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ ra rằng, trong nhiệm kỳ Chủ tịch CSTO năm 2026, Nga sẽ nỗ lực sẽ tập trung thúc đẩy khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang và tăng cường khả năng chỉ huy, kiểm soát tập thể, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế quân sự và an ninh thông tin.

Tổng thống Putin coi an ninh thông tin là ưu tiên trọng tâm, nhấn mạnh Moscow sẽ phối hợp với các quốc gia thành viên ngăn chặn việc lan truyền tư tưởng cực đoan.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, an ninh thông tin là một trong những ưu tiên hàng đầu của tổ chức. Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để ngăn chặn sự lan truyền những tư tưởng cực đoan. Chúng tôi tin rằng cần phải có thêm các biện pháp để bảo vệ không gian thông tin chung khỏi những mối đe dọa như vậy", ông nói.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ chủ tịch, Nga sẽ nỗ lực hết sức để duy trì tính liên tục trong các lĩnh vực hợp tác chính của CSTO. Moscow dự định phát triển hợp tác giữa các nước CSTO dựa trên các nguyên tắc liên minh thực chất, hữu nghị, tôn trọng và cân nhắc lợi ích của nhau, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.



CSTO là liên minh quân sự được thành lập năm 2002, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Nhiệm kỳ chủ tịch của Nga sẽ bắt đầu vào ngày 1/1/2026 với phương châm "An ninh tập thể trong thế giới đa cực: Mục tiêu chung - Trách nhiệm chung".