Nga tiết lộ thông tin bất ngờ về cuộc gặp với quan chức Mỹ ở Trung Đông

TPO - Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết, Nga đang phân tích kỹ lưỡng kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine. Nhưng kế hoạch này không nằm trong nội dung thảo luận giữa các quan chức Nga và Mỹ tại cuộc họp ở Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất).

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov. (Ảnh: Tass)

Theo ông Ushakov, mục đích các đại diện của cơ quan tình báo Nga đến Abu Dhabi là để gặp gỡ đối tác Ukraine và thảo luận về “những vấn đề rất nhạy cảm”, bao gồm cả việc trao đổi tù binh.

Tại đây, phái đoàn Nga cũng đã gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll.

Ông Ushakov cho biết, cuộc gặp với ông Driscoll không được lên kế hoạch trước, và đề xuất hòa bình của Mỹ cũng không được thảo luận. “Chúng tôi đã nhận được đề xuất của Mỹ. Văn bản ấy đã được chuyển cho chúng tôi, nhưng vẫn chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào”.

Theo ông Ushakov, các đề xuất đòi hỏi "sự phân tích và thảo luận thực sự nghiêm túc". "Một số khía cạnh có thể được nhìn nhận tích cực, nhưng nhiều khía cạnh cần được thảo luận chuyên sâu giữa các chuyên gia", ông nói.

Ông Ushakov xác nhận, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - Steve Witkoff - và nhiều quan chức Mỹ chủ chốt khác sẽ đến Mátxcơva vào tuần tới để đàm phán về kế hoạch hòa bình khả thi cho Ukraine.

Trước đó, tờ Bloomberg đã tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa ông Ushakov và ông Witkoff vào ngày 14/10. Trong cuộc gọi, ông Witkoff được cho là nói rằng hai bên nên cùng nhau xây dựng một kế hoạch ngừng bắn cho Ukraine, và Tổng thống Nga Vladimir Putin nên đề cập vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Bloomberg, ông Witkoff cũng đề xuất về việc sắp xếp một cuộc gọi giữa ông Trump và ông Putin trước khi ông Zelensky đến thăm Nhà Trắng vào cuối tuần đó, và sử dụng thỏa thuận Dải Gaza vừa được ký kết như một cách để tiếp cận vấn đề.

Khi được hỏi vì sao cuộc gọi bị rò rỉ, ông Ushakov trả lời: "Có lẽ là để cản trở cuộc đàm phán. Việc này khó có thể được coi là nỗ lực cải thiện quan hệ”.