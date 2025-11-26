Nga chỉ trích việc rò rỉ kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ

TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột Ukraine bị rò rỉ một cách có chủ đích nhằm phá hoại các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Sau khi truyền thông đưa tin về việc Nhà Trắng soạn thảo một tài liệu vạch ra lộ trình chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, hãng tin Axios và một nghị sĩ Ukraine đã lập tức công bố toàn bộ nội dung bản đề xuất 28 điểm. Trong đó, có một số điều khoản vấp phải sự phản đối của châu Âu vì được cho là có lợi cho Nga.

"Thông tin này bị rò rỉ một cách có chủ đích để kích thích sự cường điệu của giới truyền thông", ông Lavrov nói ngày 25/11. "Những người đứng sau sự cường điệu này chắc chắn muốn phá hoại nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bóp méo kế hoạch theo ý muốn của họ”.

Ông Lavrov cho biết, Mátxcơva chưa bao giờ nhận được bất kỳ văn bản nào từ Washington thông qua các kênh chính thức, mà chỉ nhận được một cách không chính thức. Nga sẽ thảo luận về những đề xuất cuối cùng của Mỹ, và sẽ làm việc này một cách bí mật, không dùng đến "ngoại giao loa phóng thanh", ông nói thêm.

Sau khi đề xuất của Mỹ được công bố, các quan chức phương Tây đã bác bỏ bất kỳ điều khoản nào vượt qua những gì Kiev tuyên bố là lằn ranh đỏ của mình, chẳng hạn như nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khả năng tiếp nhận quân đội nước ngoài, hoặc các yêu cầu về lãnh thổ.

Ông Lavrov lưu ý, Mátxcơva sẵn sàng thảo luận về "cách diễn đạt cụ thể" của một thỏa thuận hòa bình, nhưng sẽ không thỏa hiệp về bất kỳ mục tiêu cốt lõi nào mà Tổng thống Vladimir Putin đã nêu ra với ông Trump trong cuộc gặp tại Alaska hồi tháng 8. Ông nói thêm, rằng nếu "tinh thần Alaska bị xóa bỏ" khỏi đề xuất mà Mỹ chia sẻ với Nga, "tình hình sẽ hoàn toàn khác".

Theo thông tin mới nhất, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll ngày 24/11 đã có cuộc hội đàm với phái đoàn Nga tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất). Tại cuộc gặp, ông Driscoll được cho là đã trao cho phái đoàn Nga bản kế hoạch hòa bình được chỉnh sửa, dựa trên "kế hoạch hòa bình" 28 điểm ban đầu của Mỹ.

Cuộc gặp diễn ra sau khi các quan chức Mỹ và Ukraine nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) để tìm cách thu hẹp bất đồng. Sau cuộc họp, kế hoạch đã được rút ngắn xuống còn 19 điểm, với một số điều khoản gây tranh cãi bị loại bỏ.

Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý rằng các quan chức Nga đã mô tả bản kế hoạch cập nhật là "vô ích".

Cuộc đàm phán của ông Driscoll với các quan chức Nga kéo dài đến ngày 25/11. Hiện chưa rõ những quan chức nào có mặt trong phái đoàn Nga. Ngoài ra, ông Driscoll cũng dự kiến ​​sẽ gặp phái đoàn Ukraine khi ở Abu Dhabi.