Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Núi lửa lần đầu tiên phun trào sau 12.000 năm, nhân chứng mô tả 'nổ như bom'

Minh Hạnh

TPO - Một ngọn núi lửa ở Ethiopia đã bất ngờ phun trào lần đầu tiên sau 12.000 năm, tạo ra những cột khói và tro bụi dày đặc, ảnh hưởng đến giao thông hàng không ở Ấn Độ cách đó hàng nghìn dặm.

ap25328458451523.jpg
Cảnh núi lửa Hayli Gubbi phun trào nhìn từ xa. (Ảnh: AP)

Núi lửa Hayli Gubbi, vốn đã “ngủ yên” từ lâu ở vùng Afar (đông bắc Ethiopia) đã phun trào hôm 23/11, phủ đầy tro bụi lên các ngôi làng lân cận.

Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng vụ phun trào đã gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng chăn nuôi gia súc địa phương.

Các nhân chứng cho biết, một tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên vào thời điểm núi lửa phun nham thạch. “Cảm giác như một quả bom bất ngờ được ném xuống kèm theo khói và tro bụi”, một cư dân địa phương nói.

Vụ phun trào có thể quan sát thấy từ vệ tinh, với hình ảnh của Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ NASA cho thấy những đám bụi dày đặc bốc lên trời và cuồn cuộn trên Biển Đỏ.

2025-11-24t165653z-1424097974-rc.jpg
Hình ảnh vụ phun trào nhìn từ vệ tinh. (Ảnh: NASA)

Theo Trung tâm Khuyến cáo Tro bụi Núi lửa Toulouse, các đám mây bụi từ vụ phun trào đã trôi dạt qua Yemen, Oman, sang Pakistan và Ấn Độ.

Cục Khí tượng Pakistan đã ban hành cảnh báo sau khi phát hiện tro bụi trong không phận vào cuối ngày 24/11.

Tại Ấn Độ, hãng hàng không quốc gia Air India đã hủy một số chuyến bay nội địa và quốc tế để đảm bảo an toàn.

Nằm cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 800 km về phía đông bắc, Hayli Gubbi là ngọn núi lửa cực nam của dãy Erta Ale, một chuỗi núi lửa ở vùng Afar. Núi lửa cao khoảng 500 m và nằm trong vùng hoạt động địa chất mạnh mẽ, nơi hai mảng kiến ​​tạo gặp nhau.

Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian cho biết, Hayli Gubbi chưa từng có vụ phun trào nào được biết đến kể từ khi bắt đầu thời kỳ Holocen khoảng 12.000 năm trước, sau khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc. Simon Carn, một nhà nghiên cứu núi lửa và giáo sư tại Đại học Công nghệ Michigan, cũng đưa ra thông tin tương tự.

Minh Hạnh
CNN
#núi lửa phun trào #Ethiopia #Ấn Độ #tro bụi núi lửa

Xem thêm

Cùng chuyên mục