Thế giới

Google News

Campuchia yêu cầu Thái Lan dừng tấn công bằng tiêm kích F-16

Bình Giang

TPO - Hôm nay (16/12), Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia chỉ trích các hành động tấn công của Thái Lan vào Campuchia, bao gồm việc sử dụng tiêm kích F-16 để không kích nhiều vị trí vùng biên giới.

f-16.jpg
Tiêm kích F-16 của Không quân Thái Lan

Tuyên bố của bộ này cho rằng việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16 trong không phận Campuchia là “hành động sử dụng vũ lực rõ ràng không tương xứng và không có cơ sở chính đáng”.

Campuchia nói rằng các đợt không kích do quân đội Thái Lan thực hiện đã vào sâu khoảng 80 - 90 km trong lãnh thổ Campuchia, gây thương vong cho dân thường, khiến hơn 400.000 người phải sơ tán và gây thiệt hại trên diện rộng.

Bộ Ngoại giao Campuchia kêu gọi quân đội Thái Lan “lập tức chấm dứt mọi hoạt động ném bom từ trên không”…

Tuyên bố cũng tái khẳng định Campuchia cam kết thực thi thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7 và Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26/10.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, các cuộc đụng độ đang diễn ra theo từng đợt tại nhiều điểm then chốt, đặc biệt là Prasat Ta Kwai và Chong An Ma.

Báo cáo tóm tắt của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan cho biết, lực lượng hai bên đã tấn công bằng hỏa lực hạng nặng tại nhiều khu vực dọc biên giới, trong đó Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 tấn công các vị trí của Campuchia, còn Campuchia sử dụng rocket BM-21, hỏa lực RM-70 và UAV FPV.

Ngày 16/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho biết việc thương lượng hướng tới thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào hành động của cả hai bên, đồng thời nhấn mạnh Bangkok chỉ tham gia đối thoại nếu nhìn thấy cam kết thực chất và hiểu biết lẫn nhau.

Theo ông Nikorndej, trước hết Campuchia phải tuyên bố công khai lệnh ngừng bắn, tiếp đó là cam kết hòa bình một cách chân thành và có thể kiểm chứng. Điều kiện thứ ba là hợp tác rà phá bom mìn tại các khu vực biên giới.

Triển vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng vẫn bất định, khi hai bên tiếp tục cáo buộc nhau về trách nhiệm trong vụ xung đột và tác động nhân đạo. Dù các đối tác khu vực và quốc tế liên tục kêu gọi kiềm chế nhưng đến nay vẫn chưa nhìn thấy triển vọng đạt được lệnh ngừng bắn hay đàm phán hòa bình chính thức.

Bình Giang
Khmer Times, The Nation
#Xung đột Campuchia - Thái Lan F-16 #Thái Lan #Campuchia

