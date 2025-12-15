Tổng thống Mỹ Trump đe dọa tăng thuế với Thái Lan và Campuchia

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp mức thuế mới với Thái Lan và Campuchia nếu hai nước không chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Thông tin này được Wall Street Journal đăng ngày 13/12, từ nội dung cuộc phỏng vấn nhà lãnh đạo Mỹ trước đó.

Ông Trump cho biết: “Tôi vừa đe dọa tăng thuế cách đây khoảng 10 phút… để giải quyết cuộc xung đột tái bùng phát giữa Campuchia và Thái Lan”.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông đã cảnh báo lãnh đạo hai nước: “Nếu các ngài gây chiến, tôi sẽ không chỉ chấm dứt thỏa thuận thương mại mà chúng ta đang có, mà còn tăng thuế với đất nước của các ngài. Không ai có thể làm được điều đó như tôi”.

Ngày 13/12, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump hy vọng tất cả các bên sẽ tuân thủ cam kết ngừng bắn, đồng thời cảnh báo ông sẽ buộc các bên chịu trách nhiệm phải trả giá nếu cần thiết, nhằm chấm dứt bạo lực và bảo đảm hòa bình lâu dài.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý ngừng giao tranh.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim – Chủ tịch ASEAN 2025, cũng kêu gọi Campuchia và Thái Lan tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Campuchia hoan nghênh lời kêu gọi của Thủ tướng Anwar, nhưng cho rằng Thái Lan vẫn tiếp tục không chấp hành thỏa thuận.

Tuần trước, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói với Reuters rằng Bangkok không chấp nhận việc gắn các biện pháp thương mại với xung đột.

“Vấn đề quan hệ Thái Lan – Campuchia không nên bị ràng buộc với các cuộc đàm phán thuế quan hay bị sử dụng như một công cụ gây sức ép buộc Thái Lan quay lại tuyên bố chung”, ông Sihasak nói.

Giao tranh giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á bùng phát trở lại từ hôm 8/12 sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và buộc hàng trăm nghìn cư dân ở cả hai bên biên giới phải sơ tán.

Hai bên đều cáo buộc nhau nổ súng trước, đồng thời huy động pháo hạng nặng và hỏa tiễn tấn công dọc đường biên giới trên bộ dài 817km giữa hai nước.

Đây là đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ tháng 7, khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ dừng các cuộc đàm phán thuế quan nếu cả hai chính phủ không chấm dứt giao tranh.

Sự can thiệp khi đó đã mở đường cho thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 10 tại Malaysia, với sự chứng kiến của ông Trump.