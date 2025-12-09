Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Thái Lan - Campuchia tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn

TPO - Khi giao tranh tái bùng phát ở khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan, Tổng thống Donald Trump mong đợi Campuchia và Thái Lan “tuân thủ đầy đủ” cam kết ngừng bắn.

Giao tranh tái bùng phát giữa Thái Lan và Campuchia từ sáng 8/12. Mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia tấn công trước. Diễn biến này đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn mong manh mà Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian từ tháng 7.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết 2 dân thường đã thiệt mạng trong đêm qua, nâng tổng số người chết lên 6. Phía Thái Lan cho biết 1 người lính của họ đã thiệt mạng trong lúc giao tranh.

Trong tuyên bố đưa ra sáng nay (8/12), Hải quân Thái Lan cho biết họ phát hiện lực lượng Campuchia bên trong lãnh thổ Thái Lan ở khu vực thuộc tỉnh Trat ven biển và đã mở chiến dịch quân sự để trục xuất họ, nhưng không cho biết cụ thể.

Trong phát biểu tối qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet yêu cầu Thái Lan “không được sử dụng vũ lực quân sự để tấn công các ngôi làng dân sự với lý do khôi phục chủ quyền”.

Trước đó, Campuchia khẳng định không đáp trả dù lực lượng của họ bị tấn công liên tục.

Hải quân Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia gia tăng hiện diện, triển khai các tay bắn tỉa và vũ khí hạng nặng, củng cố các vị trí phòng thủ và đào chiến hào, cho rằng những bước đi này gây ra “mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đối với chủ quyền của Thái Lan”.

Ngày 8/12, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump mong đợi Campuchia và Thái Lan “tuân thủ đầy đủ” các cam kết ngừng bắn.

“Tổng thống Trump cam kết với việc duy trì chấm dứt bạo lực, mong đợi Chính phủ Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các cam kết của mình nhằm chấm dứt cuộc xung đột này”, vị quan chức cho biết.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN năm 2025, kêu gọi hai bên bình tĩnh và duy trì các kênh liên lạc.

“Giao tranh tái diễn có nguy cơ làm tan vỡ những nỗ lực thận trọng nhằm ổn định quan hệ”, ông Anwar viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế và tránh leo thang. “Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực”, người phát ngôn của Tổng Thư ký cho biết.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chính phủ của ông sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sẽ không đối thoại với Campuchia.

“Sẽ không có đàm phán. Nếu giao tranh muốn chấm dứt, (Campuchia) phải làm những gì Thái Lan nêu ra”, ông nói mà không giải thích thêm.

Căng thẳng đã âm ỉ kể từ khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận đình chiến vào tháng trước, sau khi 1 người lính Thái Lan bị thương tật vĩnh viễn do giẫm phải mìn mà Bangkok cáo buộc Campuchia mới rải.

Một số binh lính khác cũng bị thương do giẫm phải mìn. Campuchia phủ nhận cáo buộc rải mìn.

Thái Lan tuyên bố sẽ không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn cho đến khi Campuchia xin lỗi.