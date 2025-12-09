Căng thẳng tiếp diễn trên biên giới với Thái Lan, Thủ tướng Campuchia kêu gọi giải pháp hòa bình

TPO - Giao tranh biên giới Thái Lan - Campuchia bước sang ngày tiếp theo, khi hai bên cáo buộc nhau nổ súng trước và sử dụng pháo binh tại nhiều điểm nóng. Giữa lúc xung đột leo thang, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh Phnom Penh tôn trọng chủ quyền nước láng giềng và không xâm phạm lãnh thổ, đồng thời kêu gọi Thái Lan kiên trì biện pháp hòa bình, khảo sát và phân định biên giới một cách minh bạch, công bằng.

Lúc 4h50 ngày 9/12, Quân khu 2 Thái Lan báo cáo các lực lượng Campuchia đã phát động một đợt tấn công mới, sử dụng pháo đa nòng BM-21 nhằm vào bốn địa điểm trên biên giới Thái Lan là Sam Taet, Phoo Phee, Chong Ta Tew và Prasat Ta Khuai.

Quân khu 2 cáo buộc quân đội Campuchia nổ súng trước, nên quân đội Thái Lan “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả theo quy tắc giao tranh nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại các cộng đồng biên giới”.

Theo Quân khu 2, các cuộc đụng độ trong khu vực vẫn đang tiếp diễn, với việc hai bên nổ súng qua lại. Phía Thái Lan khẳng định việc sử dụng vũ khí của họ vẫn ở mức độ cân xứng, chỉ tập trung vào các vị trí quân sự và vị trí bắn được Campuchia sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Thái Lan.

Quân khu 2 tái khẳng định sẽ "kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Thái Lan bằng toàn bộ sức mạnh".

Ngày 9/12 đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp quân đội Thái Lan và Campuchia nối lại giao tranh trên biên giới.

Trong cuộc họp báo sáng cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cáo buộc quân đội Thái Lan bắn pháo khói vào xã Thma Da (huyện Veal Veng, tỉnh Pursat) trước khi bắt đầu pháo kích bằng đạn thông thường.

Quân đội Thái Lan cũng được cho là đã sử dụng máy bay không người lái cỡ lớn để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát vào khu vực Phnum Tra Ngol.

Tờ Phnom Penh Post sáng 9/12 dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định, Campuchia luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng, nhưng cũng sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: The Nation)

Thủ tướng Manet cho biết, ông hy vọng phía Thái Lan - vốn luôn tự nhận là quốc gia yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế - sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc pháp lý, để khảo sát và phân định biên giới nhằm xác định chủ quyền của mỗi quốc gia.

“Đây là phương pháp dễ dàng, minh bạch và công bằng nhất, bởi vì Campuchia không có ý định xâm phạm chủ quyền hợp pháp của các nước láng giềng. Dù kết quả khảo sát như thế nào, Campuchia cũng sẽ tôn trọng. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ trung thực chấp nhận kết quả tương tự”, ông nói thêm.