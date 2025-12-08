Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lan đặt hạn chót ngừng bắn, kêu gọi Campuchia tuân thủ

Minh Hạnh

TPO - Chính phủ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo tới lực lượng vũ trang Campuchia, yêu cầu dừng ngay lập tức mọi hành động bắn vũ khí hạng nặng qua biên giới và đặt ra thời hạn ngừng bắn là 18h ngày 8/12.

“Tối hậu thư” được đưa ra sau cuộc họp báo lúc 14h30 về căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia. Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan đã chỉ trích hành động của nước láng giềng.

Theo phía Thái Lan, pháo hạng nặng và rocket từ lãnh thổ Campuchia đã bắn vào tỉnh Buri Ram, Si Sa Ket và Surin, gây thiệt hại tại một số địa điểm.

“Nếu Campuchia vi phạm hạn chót ngừng bắn và dù chỉ có một quả đạn rơi xuống lãnh thổ Thái Lan sau 18h, thì chính phủ sẽ cho phép lực lượng vũ trang Thái Lan đáp trả ngay lập tức”, người phát ngôn tuyên bố.

Các cuộc đụng độ trên biên giới Thái Lan - Campuchia đã leo thang vào sáng sớm 8/12, khi lực lượng Campuchia được cho là đã nổ súng ở một số khu vực.

Lực lượng Thái Lan đã đáp trả bằng cách triển khai máy bay chiến đấu tấn công các vị trí quân sự của Campuchia, một hành động mà Bangkok mô tả là cần thiết.

Chính phủ Thái Lan cho biết đang theo đuổi các kênh ngoại giao song song với các hoạt động quân sự trên thực địa để ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa.

Trong một bài đăng trên Facebook sáng 8/12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã chỉ thị cho lực lượng tiền tuyến tiếp tục kiên nhẫn.

Ông cáo buộc Thái Lan pháo kích Campuchia với ý định khiêu khích Campuchia trả đũa. Điều này sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tuyên bố hòa bình Thái Lan - Campuchia mà hai nước đạt được trước đó.

Ông Hun Sen chỉ thị cho chính quyền các cấp nỗ lực giúp đỡ người dân sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm, đồng thời đề nghị các vị khách trong nước và quốc tế mà ông không thể gặp mặt vào lúc này thông cảm. Tuy nhiên, ông nói rõ rằng các vận động viên Campuchia tham dự SEA Games tại Thái Lan vẫn phải tham gia như thường lệ.

Minh Hạnh
Nation Thailand, Phnom Penh Post
#Thái Lan #Campuchia #biên giới #xung đột #Đông Nam Á #Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen

