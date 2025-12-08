Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn

TPO - Việt Nam lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, kêu gọi hai bên kiềm chế và thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Ngày 8/12, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng bùng phát giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới hai nước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: Là quốc gia láng giềng và cùng là thành viên trong ASEAN, Việt Nam kêu gọi hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục đối thoại, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

“Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước nhằm sớm khôi phục hòa bình, hợp tác trên biên giới theo tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định.

Sáng nay, quân đội Thái Lan thông báo việc triển khai máy bay tấn công các vị trí quân sự của Campuchia dọc biên giới thuộc tỉnh Ubon Ratchathani và Sisaket, với lý do đáp trả nước láng giềng sau khi các trận địa pháo của Campuchia tấn công căn cứ Anupong, khiến một lính Thái Lan tử vong và nhiều người bị thương.

Quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia điều động xe tăng T-55, máy bay không người lái, súng máy hạng nặng, lựu đạn và pháo phản lực BM-21 tấn công nhiều khu vực, bao gồm các khu dân cư ở Buriram và Sisaket.

Bộ Quốc phòng Campuchia bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định Thái Lan là bên tấn công trước, nhằm vào khu vực Preah Vihear và Oddar Meanchey. Campuchia cũng khẳng định họ “không hề bắn trả”.

Thỏa thuận ngừng bắn mà Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch ASEAN 2025, và Tổng thống Mỹ Donald Trump dàn xếp và được ký nhân kỳ hội nghị cấp cao ASEAN vào cuối tháng 10 vừa qua đứng trước nguy cơ sụp đổ.