Dự báo mưa lớn vượt 400mm, Huế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sớm

TPO - Do tác động của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và không khí lạnh tăng cường, tại TP. Huế được dự báo tiếp tục có mưa lớn kéo dài, với tổng lượng mưa có thể vượt 400mm. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu toàn hệ thống vào trạng thái chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn trên biển, hồ chứa và các khu vực xung yếu.

Ngày 8/12, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế phát văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng, phường, xã trên địa bàn thành phố về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần Biển Đông, mưa lớn trên đất liền từ ngày 10 đến 16/12

Khu vực đất liền TP. Huế được dự báo có mưa vừa, có nơi mưa to﻿ trong những ngày tới.

Theo bản tin ngày 8/12 của Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 10 đến 17/12, vùng ATNĐ sẽ liên tục chịu tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường xen kẽ suy yếu. Do ảnh hưởng này, khu vực đất liền TP. Huế xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to; vùng biển có gió mạnh, sóng lớn. Tổng lượng mưa từ ngày 8 đến 17/12 được dự báo phổ biến từ 150 - 300mm, một số nơi có thể vượt 400mm.

Để chủ động ứng phó từ sớm, không để xảy ra tình trạng bị động trước diễn biến mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thường xuyên cập nhật thông tin về ATNĐ, mưa lớn, gió mạnh trên biển qua các phương tiện truyền thông để có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần thông tin kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ và tình hình gió mạnh để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất; tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân ứng phó mưa lớn, rà soát và bổ sung phương án chống sạt lở đất.

Đối với các công trình thủy lợi, thủy điện, chủ hồ chứa phải tiếp tục tuân thủ nghiêm quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; đồng thời rà soát, xây dựng kịch bản vận hành, điều tiết cụ thể theo dự báo mưa trong giai đoạn từ ngày 10 - 17/12 và những ngày cuối tháng 12/2025. Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn phải được duy trì ở trạng thái sẵn sàng để ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự được yêu cầu căn cứ nhiệm vụ đã phân công để chủ động kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ thời gian qua; đồng thời rà soát kỹ các phương án ứng phó, bảo đảm sẵn sàng trong mọi tình huống.