Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Thượng tá Phạm Thành Long - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An được Bộ trưởng Bộ công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh này.

Chiều 8/12, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thành Long - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thành Long giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

images2069956-1.jpg
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Phạm Thành Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Việt Dũng chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp và kết quả công tác nổi bật của Thượng tá Phạm Thành Long trong những năm qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng tân Phó Giám đốc sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm thực tiễn để cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng đặt ra ngày càng cao. Vì vậy, toàn lực lượng, trong đó có đồng chí tân Phó Giám đốc, cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, kỷ cương, chủ động vượt qua khó khăn để xây dựng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của tỉnh và sự ủng hộ của Nhân dân để lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.

images2069960-2-10.jpg
Thượng tá Phạm Thành Long được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Phạm Thành Long cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tập thể Công an tỉnh. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa.

Trên cương vị mới, tân Phó Giám đốc hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, đem hết tâm huyết và trí tuệ để góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng vững mạnh, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

images2069957-2-2.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, sở, ngành Nghệ An chúc mừng Thượng tá Phạm Thành Long.

Tại buổi lễ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành đã chúc mừng Thượng tá Phạm Thành Long nhận nhiệm vụ mới.

Thu Hiền
#Nghệ An #Công an #Phạm Thành Long #Phó Giám đốc #bổ nhiệm

