Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tàu đổ bộ và tàu tuần dương Mỹ thăm Đà Nẵng

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 8/12, TP. Đà Nẵng tổ chức đón đội tàu Hải quân Mỹ đến thăm hữu nghị thành phố trong 4 ngày (từ 8 đến 11/12).

Đội tàu Hải quân Mỹ gồm tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA - 7) và tàu tuần dương USS Robert Smalls, với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ, do Chuẩn đô đốc Thomas Shultz - Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hải quân Mỹ, làm trưởng đoàn.

dscf7274-228.jpg
Tàu đổ bộ USS Tripoli trên biển Đà Nẵng. Ảnh: N.T

Lễ đón đoàn được tổ chức tại cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng liên quan.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ đến TP. Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

dscf7094-5541.jpg
Tàu tuần dương USS Robert Smalls vào cảng Tiên Sa.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế và sự mến khách, thành phố luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu văn hóa - thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng Hải quân hai bên.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân; giao lưu với trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; đồng thời tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ lớp America thế hệ mới của Hải quân Mỹ. Tàu dài 257,3 m, rộng 32,3 m, lượng giãn nước gần 45.000 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ.

b4f250048e6801365879-1-3498.jpg
Lễ đón thủy thủ đoàn tàu Hải quân Mỹ tại cảng Tiên Sa.

Tàu có khả năng mang theo 10–20 tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, trực thăng MV-22 Osprey cùng nhiều khí tài hiện đại như hệ thống phóng tên lửa Rolling Airframe, bệ phóng tên lửa Evolved Sea Sparrow, pháo và nhiều súng máy...

Còn tàu USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên USS Chancellorsville. Tháng 3/2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa hành trình, tên lửa phòng không, pháo tự động, vũ khí chống ngầm và 2 trực thăng…

Tháng 6/2023, biên đội tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã vào thăm hữu nghị thành phố nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện. Trước đó, tháng 3/2020 tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng đã thăm Đà Nẵng nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vào tháng 3/2018, tàu sân bay USS Carl Vinson cũng đã thăm Đà Nẵng lần đầu tiên.

Nguyễn Thành
#Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ #Chuyến thăm hải quân Mỹ tại Đà Nẵng #Tàu chiến Mỹ hiện diện tại Việt Nam #Hợp tác quốc phòng và an ninh #Lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ #Trang bị và công nghệ tàu chiến Mỹ #Chương trình giao lưu quốc tế tại Đà Nẵng #Vai trò của hải quân trong hợp tác quốc tế #Đà Nẵng #Tàu hải quân Mỹ #tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli #tàu tuần dương USS Robert Smalls

Cùng chuyên mục