Tàu đổ bộ và tàu tuần dương Mỹ thăm Đà Nẵng

TPO - Tối 8/12, TP. Đà Nẵng tổ chức đón đội tàu Hải quân Mỹ đến thăm hữu nghị thành phố trong 4 ngày (từ 8 đến 11/12).

Đội tàu Hải quân Mỹ gồm tàu đổ bộ USS Tripoli (LHA - 7) và tàu tuần dương USS Robert Smalls, với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ, do Chuẩn đô đốc Thomas Shultz - Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Hải quân Mỹ, làm trưởng đoàn.

Tàu đổ bộ USS Tripoli trên biển Đà Nẵng. Ảnh: N.T

Lễ đón đoàn được tổ chức tại cảng Tiên Sa. Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng liên quan.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ đến TP. Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls vào cảng Tiên Sa.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế và sự mến khách, thành phố luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu văn hóa - thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng Hải quân hai bên.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân; giao lưu với trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; đồng thời tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ lớp America thế hệ mới của Hải quân Mỹ. Tàu dài 257,3 m, rộng 32,3 m, lượng giãn nước gần 45.000 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ.

Lễ đón thủy thủ đoàn tàu Hải quân Mỹ tại cảng Tiên Sa.

Tàu có khả năng mang theo 10–20 tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, trực thăng MV-22 Osprey cùng nhiều khí tài hiện đại như hệ thống phóng tên lửa Rolling Airframe, bệ phóng tên lửa Evolved Sea Sparrow, pháo và nhiều súng máy...

Còn tàu USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên USS Chancellorsville. Tháng 3/2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa hành trình, tên lửa phòng không, pháo tự động, vũ khí chống ngầm và 2 trực thăng…