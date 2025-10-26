Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Mỹ điều động siêu tàu sân bay USS Ford đến Caribe

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc hôm thứ Bảy (25/10) thông báo, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhóm tàu tác chiến đã được điều đến vùng Biển Caribe để triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, trong một tuyên bố cho biết USS Gerald R. Ford đang trong quá trình triển khai theo lịch trình ở phía đông Địa Trung Hải, tuy nhiên, để thực hiện chỉ đạo mới nhất của Tổng thống Donald Trump về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy, con tàu và một phần trong nhóm tác chiến đã được điều đến vùng Caribe.

"Để thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về việc triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (TCO) và chống khủng bố ma túy, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford và phi đội máy bay trên tàu sân bay đến khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (USSOUTHCOM)", ông Parnell tuyên bố.

5936f6d8-2be3-46bc-a7b9-51e471144836.jpg

Quan chức này nhấn mạnh rằng, việc tăng cường sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại khu vực do USSOUTHCOM đảm trách sẽ nâng cao năng lực phát hiện, giám sát và ngăn chặn các hoạt động phi pháp đe dọa an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ, cũng như an ninh ở Tây Bán cầu. Các lực lượng này sẽ tăng cường và củng cố năng lực hiện có để triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy, đồng thời làm suy yếu, triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ, sở hữu phi đội máy bay chiến đấu đầy đủ, gồm tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, máy bay vận tải C-2A Greyhound, và trực thăng MH-60R/S Seahawk.

Nhóm tác chiến tàu sân bay cũng bao gồm bốn khu trục hạm lớp Arleigh Burke là USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman cùng ít nhất một tàu ngầm tấn công.

Theo USNI News, hiện vẫn chưa rõ những tàu hộ tống nào sẽ hộ tống tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến khu vực do USSOUTHCOM đảm trách, vì một số tàu như USS Forrest Sherman và USS Mitscher đang hoạt động độc lập ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương.

USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ mất ít nhất một tuần để vượt qua Địa Trung Hải và Đại Tây Dương. Hiện vẫn chưa xác định rõ vị trí mà nhóm tàu này sẽ đồn trú trong khu vực.

Việc rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford khỏi nhiệm vụ châu Âu là một bước ngoặt lớn, diễn ra sau khi Mỹ tăng cường đáng kể lực lượng hải quân, không quân và các đơn vị khác của Mỹ quanh vùng Caribe.

Quỳnh Như
TWZ
#USS Ford #tàu sân bay Mỹ #Caribe #chống buôn ma túy #tổ chức tội phạm #USSOUTHCOM #chiến dịch quân sự #Venezuela

