Máy bay ném bom Nga xuất hiện gần không phận, Nhật Bản lập tức điều tiêm kích ứng phó

Quỳnh Như

TPO - Nhật Bản đã điều động máy bay chiến đấu để đối phó máy bay ném bom Nga khi chúng bay gần không phận nước này, Reuters đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm thứ Sáu (24/6) cbo biết đã điều tiêm kích giám sát máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga bay ngoài khơi bờ biển phía tây của nước này.

"Bản đồ theo dõi chuyến bay cho thấy hai máy bay ném bom Tu-95 được hai chiến đấu cơ Su-35 hộ tống, lúc đầu bay về phía đảo Sado của Nhật Bản sau đó quay về phía bắc trước khi rời đi", Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nêu rõ.

Vụ việc xảy ra vài giờ trước khi tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội, rằng sẽ đẩy nhanh việc xây dựng năng lực quốc phòng. Bà cho biết các hoạt động quân sự của Nga, cũng như Trung Quốc và Triều Tiên, đang gây ra mối quan ngại nghiêm trọng.

Máy bay quân sự Nga thực hiện chuyến bay theo lịch trình hôm 24/10.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video và cho biết các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thuộc phi đội tầm xa đã thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên vùng trung lập của Biển Nhật Bản.

Theo cơ quan này, chuyến bay kéo dài hơn 11 giờ đồng hồ và các máy ném bom đã được phi hành đoàn máy bay Su-35S và Su-30SM của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga hộ tống.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, ở một số chặng bay nhất định, các máy bay chiến đấu nước ngoài cũng được điều động để nhận dạng máy bay chiến lược của Nga, nhưng không nói rõ máy bay đó thuộc nước nào. Bộ này nhấn mạnh, tất cả các chuyến bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đều tuân thủ các quy tắc về sử dụng không phận quốc tế.

Quỳnh Như
Reuters, RIA
