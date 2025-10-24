Nga đặt hàng hơn 1.200 tên lửa đạn đạo Iskander-M

TPO - Nga đang bổ sung kho vũ khí của nước này với hàng loạt tên lửa hiện đại từ tên lửa hành trình, đến tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu thanh. Theo thống kê, quân đội Nga đã đặt hàng hơn 1.200 tên lửa Iskander-M trong giai đoạn 2024-2025, theo Militarnyi.

Trong những tuần gần đây, Nga thường xuyên sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M (9M723) để tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine.

So với một số loại tên lửa trong dòng tên lửa đạn đạo, Iskander-M được đánh giá là có giá thành cao, khó sản xuất. Tuy nhiên, vũ khí này có khả năng xuyên thủng hàng loạt hệ thống phòng không hiện có trên thế giới.

Iskander-M có trọng lượng đầu đạn khoảng 480 kg, tầm bắn lên đến 500 km. Tùy vào từng mục đích và nhiệm vụ triển khai, tên lửa có thể trang bị nhiều đầu đạn khác nhau (bao gồm đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn chùm với các đầu đạn con).

Theo thông tin từ trang quân sự Militarnyi, Cục thiết kế kỹ thuật cơ khí Kolomna của Nga đã nhận được đơn đặt hàng 1.202 tên lửa đạn đạo cho giai đoạn 2024-2025. Trong đó bao gồm các phiên bản: 9M723-1K5 (185 tên lửa), đây là phiên bản cải tiến với đầu đạn chùm được thiết kế để tấn công diện tích rộng; 9M723-1F1 (59 tên lửa), được trang bị đầu đạn xuyên giáp nổ mạnh và các bộ phận bằng thép; 9M723-1F2 (771 tên lửa), được trang bị hệ thống nổ và phân mảnh nâng cấp, giúp tăng cường hiệu quả chống lại các mục tiêu diện rộng và 9M723-1F3 (217 tên lửa) với đầu đạn xuyên nổ mạnh và thiết kế vỏ đạn được cải tiến.

Như vậy, tổng cộng 589 tên lửa đạn đạo các loại đã được ký hợp đồng vào năm 2024 và 643 tên lửa còn lại được ký hợp đồng vào năm 2025.

Ngoài 4 phiên bản được đặt hàng, Viện nghiên cứu khoa học pháp y Kiev (KNDISE) cho biết, kho vũ khí Iskander-M còn bao gồm các biến thể: 9M723-1B, phiên bản với đầu đạn đặc biệt loại AA106. Tên lửa có kích thước tiêu chuẩn (chiều dài 7,2 m và khối lượng phóng 3,8 tấn) và trọng lượng đầu đạn giảm xuống còn khoảng 410 kg.

Tiếp theo là 9M723-1F, phiên bản cải tiến của 9M723-1F1. Đây là mẫu tên lửa đã được tinh chỉnh, phù hợp với yêu cầu sản xuất hiện đại và nhiệm vụ chiến đấu. Ngoài ra còn có 9M723-1F4, phiên bản mới nhất với đặc tính đầu đạn nổ mảnh mạnh, với thiết kế vỏ đạn nâng cấp và cơ chế kích nổ được cải tiến để tăng hiệu quả chống lại các mục tiêu di động và kiên cố.