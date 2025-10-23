Ukraine hé lộ xuồng tự sát thế hệ mới, tầm hoạt động 1.500 km

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine đã công bố đoạn video giới thiệu xuồng tự sát Sea Baby thế hệ mới với tầm hoạt động rộng, tải trọng lớn và khả năng thực hiện nhiệm vụ linh hoạt hơn các xuồng tự sát khác.

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh (SBU) đã giới thiệu xuồng tự sát (USV) Sea Baby thế hệ mới, đánh dấu bước tiến đáng kể trong năng lực hàng hải của nước này. Theo SBU, các nền tảng Sea Baby nâng cấp có tầm hoạt động được cải thiện, khả năng mang tải trọng được nâng cao cũng như tính linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ.

SBU đã trình chiếu hai phiên bản USV trong một video. Phiên bản đầu tiên được trang bị tháp súng máy ổn định, có hệ thống ngắm tự động, nhằm mục đích phòng thủ trước các tàu nhỏ và những mối đe dọa trên không tầm thấp. Trong khi đó, phiên bản thứ hai trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt Grad 10 ống, cung cấp hỏa lực diện rộng từ bệ phóng trên biển đến các nhiệm vụ chế áp, ​​đánh lạc hướng hoặc chiếu sáng.

Theo SBU, xuồng tự sát nâng cấp có thể hoạt động ở phạm vi lên đến 1.500 km, mang tải trọng 2.000 kg.

Những chiếc USV này đã được thử nghiệm thành công trong các nhiệm vụ ở Biển Đen, trong đó gần đây nhất là cuộc tấn công cầu Crimea, diễn ra ngày 3/6.

Giám đốc SBU Vasyl Malyuk cho biết: "Xuồng tự sát của Ukraine đã thay đổi cục diện ở Biển Đen và chứng minh được hiệu quả của chúng. Thế hệ Sea Baby mới thậm chí còn hiệu quả hơn. Vì vậy, công cuộc đẩy lùi các hạm đội Nga khỏi Biển Đen sẽ tiếp tục. Đối phương sẽ thấy được toàn bộ sức mạnh từ những phát triển công nghệ của chúng tôi".