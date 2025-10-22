Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ukraine rung chuyển trước hàng loạt tên lửa và UAV Nga

Quỳnh Như

TPO - Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn vào Ukraine, phóng hơn 400 vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Theo báo cáo từ Không quân Ukraine, trong đêm ngày 21, rạng sáng 22/10, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 433 vũ khí vào Ukraine. Trong đó bao gồm 405 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 28 tên lửa các loại (4 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal, 11 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 9 tên lửa hành trình Iskander-K và 4 tên lửa dẫn đường Kh-59/69).

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là Kiev. Ngoài ra, các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Cherkasy, Chernihiv và Odessa cũng bị ảnh hưởng.

image-1.jpg

Tính đến 12h30 trưa 22/10, hệ thống phòng không Ukraine đã vô hiệu hóa 349 mục tiêu, trong đó bao gồm 333 UAV, 8 tên lửa hành trình Iskander-K, 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 2 tên lửa dẫn đường Kh-59/69.

Cơ quan này cho biết, mặc dù các hệ thống phòng không đạt hiệu quả cao, tuy nhiên, 12 tên lửa và 55 máy bay không người lái nhắm trúng trực tiếp vào 26 địa điểm, mảnh vỡ từ các vũ khí bị bắn hạ đã rơi xuống 19 địa điểm khác.

Về phía Nga, nước này xác nhận cuộc tấn công, đồng thời cho biết các vụ tập kích được thực hiện bởi nhiều loại vũ khí chính xác cao.

"Để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đêm 21, rạng sáng 22/10, lực lượng vũ trang Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng vũ khí chính xác tầm xa, trên bộ và trên không, bao gồm tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal, cũng như máy bay không người lái tấn công, nhằm vào các cơ sở hạ tầng công nghiệp-quân sự của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị nhắm trúng", tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Quỳnh Như
Pravda
