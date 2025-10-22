Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Máy bay chiến đấu Nga cất cánh, còi báo động vang khắp Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm 21, rạng sáng ngày 22/10.

Theo Kyiv Independent, vào khoảng 1h10 ngày 22/10, người dân Kiev đã ghi nhận nhiều tiếng nổ trong thành phố ngay sau khi không quân nước này ban hành cảnh báo tên lửa đạn đạo. Khoảng 30 phút sau, một loạt tiếng nổ khác lại vang lên. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Dnipro, Zaporizhzhia và thành phố cảng Izmail.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết và cảnh báo không kích vẫn được duy trì đến 8h20 sáng (theo giờ Kiev).

tc.jpg

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - DTEK cho biết tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra ở Kiev, Dnipropetrovsk và ghi nhận thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng năng lượng ở Odesa.

Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án vụ tấn công, trong một bài đăng trên Telegram ông viết: "Lực lượng phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và máy bay không người lái đánh chặn đã hoạt động suốt đêm và sáng. Các thành phố phần lớn đã bị tấn công, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, song nhiều tòa nhà dân cư cũng bị ảnh hưởng".

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp hỗ trợ vũ khí tầm xa và phòng không, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều này sẽ khiến Moscow ngồi vào bàn đàm phán và tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

Vụ tập kích của Nga diễn ra ngay sau khi Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào nhà máy hóa chất Bryansk - nơi sản xuất các linh kiện chính cho tên lửa của nước này.

Được biết, hồi đầu tháng 10, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Mỹ sẽ bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine để hỗ trợ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Quỳnh Như
Pravda
#Nga tấn công Ukraine #cơ sở hạ tầng năng lượng #tấn công quy mô lớn #mất điện Ukraine #tên lửa Storm Shadow #đàm phán hòa bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục