Máy bay chiến đấu Nga cất cánh, còi báo động vang khắp Ukraine

TPO - Quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong đêm 21, rạng sáng ngày 22/10.

Theo Kyiv Independent, vào khoảng 1h10 ngày 22/10, người dân Kiev đã ghi nhận nhiều tiếng nổ trong thành phố ngay sau khi không quân nước này ban hành cảnh báo tên lửa đạn đạo. Khoảng 30 phút sau, một loạt tiếng nổ khác lại vang lên. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Dnipro, Zaporizhzhia và thành phố cảng Izmail.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết và cảnh báo không kích vẫn được duy trì đến 8h20 sáng (theo giờ Kiev).

Tập đoàn năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine - DTEK cho biết tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra ở Kiev, Dnipropetrovsk và ghi nhận thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng năng lượng ở Odesa.

Tổng thống Volodymyr Zelensky lên án vụ tấn công, trong một bài đăng trên Telegram ông viết: "Lực lượng phòng không, các nhóm hỏa lực cơ động và máy bay không người lái đánh chặn đã hoạt động suốt đêm và sáng. Các thành phố phần lớn đã bị tấn công, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, song nhiều tòa nhà dân cư cũng bị ảnh hưởng".

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp hỗ trợ vũ khí tầm xa và phòng không, đồng thời áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều này sẽ khiến Moscow ngồi vào bàn đàm phán và tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

Vụ tập kích của Nga diễn ra ngay sau khi Ukraine phóng tên lửa Storm Shadow vào nhà máy hóa chất Bryansk - nơi sản xuất các linh kiện chính cho tên lửa của nước này.

Được biết, hồi đầu tháng 10, tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Mỹ sẽ bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine để hỗ trợ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.