Quan chức Ukraine nói Tomahawk là vũ khí răn đe mạnh mẽ nhất

Quỳnh Như

TPO - Một quan chức Ukraine cho biết tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk sẽ đóng vai trò răn đe mạnh mẽ và có thể làm giảm mối đe dọa từ các cuộc tấn công trên không quy mô lớn của Nga.

Tomahawk là vũ khí răn đe mạnh mẽ nhất

Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna, trong một cuộc phỏng vấn với báo giới cho biết, khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ngay trên lãnh thổ đối phương sẽ tạo ra sức ép mạnh mẽ, buộc Moscow phải cân nhắc trước khi tiến hành các chiến dịch tấn công mới.

"Việc vô hiệu hóa năng lực của Nga ngay trên lãnh thổ của họ sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công vào thành phố và người dân Ukraine", bà Olha Stefanishyna nói.

Theo nhà ngoại giao, ngay cả khi không sử dụng Tomahawk, việc Ukraine sở hữu loại vũ khí này cũng là yếu tố răn đe mạnh mẽ nhất.

"Ukraine thậm chí không cần thiết phải sử dụng vũ khí này. Trong bối cảnh xung đột, điều đó là thiết yếu và hoàn toàn hợp pháp. Ngay cả khi có thỏa thuận ngừng bắn hay hòa bình, việc năng lực này hiện hữu trên lãnh thổ Ukraine đã là yếu tố quan trọng trong các cuộc đàm phán tương lai, kể cả với ông Trump hay ông Putin", bà nhấn mạnh.

toma.jpg

Trong một diễn biến liên quan, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak cho biết một phái đoàn quan chức cấp cao của Ukraine đang có mặt tại Mỹ và đã gặp gỡ đại diện của Raytheon, công ty sản xuất tên lửa Tomahawk cùng đại diện của Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin.

Quan chức này lưu ý rằng, công nghệ của Mỹ đang hỗ trợ đáng kể cho Ukraine trong việc bảo vệ bầu trời và củng cố năng lực chiến đấu.

"Trong khi máy bay F-16 và hệ thống phòng không tiên tiến đang bảo vệ bầu trời Kiev thì các giải pháp tấn công khác của Washington hỗ trợ mạnh mẽ cho lực lượng Ukraine ở tuyến đầu".

Ông cũng nhấn mạnh rằng, "sự hợp tác giữa Ukraine và các công ty Mỹ sẽ tiếp tục phát triển".

NATO ra tuyên bố về việc cung cấp tên lửa Tomahawk

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte gần đây đã bày tỏ đánh giá tích cực về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 17/10 tại Washington.

"Chúng tôi hoan nghênh cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo. Đây là tín hiệu tích cực", ông nói.

Khi được hỏi về việc có ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine hay không, Tổng thư ký NATO cho biết ông sẽ không can thiệp vào quyết định của các đồng minh.

"Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề đó, điều này tùy thuộc quyết định của từng quốc gia thành viên", ông nhấn mạnh.

Theo ông Mark Rutte, mục tiêu cuối là đưa Nga trở lại bàn đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột này.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
