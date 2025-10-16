Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Máy bay Thụy Điển bám sát tàu ngầm Nga trên Biển Baltic

Quỳnh Như

TPO - Không quân Thụy Điển cho biết đã phát hiện và bám sát một tàu ngầm Nga di chuyển trên Biển Baltic vào ngày 14/10.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 15/10, Không quân Thụy Điển cho biết: "Ngày 14/10, một tàu ngầm của Nga đã tiến vào Biển Baltic qua Vành đai lớn. Các đơn vị hải quân và máy bay chiến đấu Thụy Điển đã phát hiện và theo dõi tàu ngầm Nga khi nó di chuyển qua khu vực eo biển Kattegat (nối Biển Bắc với Biển Baltic)".

Cơ quan này không tiết lộ chi tiết về loại tàu ngầm Nga hay loại máy bay được triển khai theo dõi, song nhấn mạnh đây là hoạt động giám sát định kỳ được thực hiện cùng với các đồng minh.

4eaf22ca-81a5-43e1-b998-e05d08fb2b18-1.jpg
Các đơn vị hải quân và máy bay chiến đấu Thụy Điển bám sát tàu ngầm Nga. Ảnh: Không quân Thụy Điển.

Trước đó, ngày 13/10, Bộ Tư lệnh Hàng hải Đồng minh NATO (MARCOM) thông báo, tàu khu trục của Hải quân Pháp đã theo dõi một tàu ngầm Nga nổi lên ngoài khơi bờ biển Brittany.

Theo MARCOM, hoạt động giám sát là một phần trong chương trình tuần tra hàng hải thường xuyên của NATO ở Bắc Đại Tây Dương, nơi các lực lượng đồng minh duy trì giám sát cả các hoạt động trên và dưới mặt nước gần vùng biển châu Âu.

Tạp chí Quốc phòng Anh UK Defence Journal nhận định, đây là tàu ngầm Novorossiysk (B-261), một tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo II cải tiến thuộc Dự án 636.3, biên chế trong Hạm đội Biển Đen.

Cùng ngày, truyền thông Nga đã đăng tải một tuyên bố từ Hạm đội Biển Đen phủ nhận việc tàu Novorossiysk nổi lên ngoài khơi Pháp do sự cố kỹ thuật. Tuyên bố cho biết, tàu ngầm đang thực hiện một hải trình theo kế hoạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Biển Địa Trung Hải, và đã nổi lên theo đúng quy tắc hàng hải quốc tế tại Eo biển Manche.

Quỳnh Như
Pravda
#tàu ngầm Nga #Thụy Điển #Biển Baltic #NATO #giám sát hàng hải #tàu khu trục Pháp #Hạm đội Biển Đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục