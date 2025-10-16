Máy bay Thụy Điển bám sát tàu ngầm Nga trên Biển Baltic

TPO - Không quân Thụy Điển cho biết đã phát hiện và bám sát một tàu ngầm Nga di chuyển trên Biển Baltic vào ngày 14/10.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 15/10, Không quân Thụy Điển cho biết: "Ngày 14/10, một tàu ngầm của Nga đã tiến vào Biển Baltic qua Vành đai lớn. Các đơn vị hải quân và máy bay chiến đấu Thụy Điển đã phát hiện và theo dõi tàu ngầm Nga khi nó di chuyển qua khu vực eo biển Kattegat (nối Biển Bắc với Biển Baltic)".

Cơ quan này không tiết lộ chi tiết về loại tàu ngầm Nga hay loại máy bay được triển khai theo dõi, song nhấn mạnh đây là hoạt động giám sát định kỳ được thực hiện cùng với các đồng minh.

Các đơn vị hải quân và máy bay chiến đấu Thụy Điển bám sát tàu ngầm Nga. Ảnh: Không quân Thụy Điển.

Trước đó, ngày 13/10, Bộ Tư lệnh Hàng hải Đồng minh NATO (MARCOM) thông báo, tàu khu trục của Hải quân Pháp đã theo dõi một tàu ngầm Nga nổi lên ngoài khơi bờ biển Brittany.

Theo MARCOM, hoạt động giám sát là một phần trong chương trình tuần tra hàng hải thường xuyên của NATO ở Bắc Đại Tây Dương, nơi các lực lượng đồng minh duy trì giám sát cả các hoạt động trên và dưới mặt nước gần vùng biển châu Âu.

Tạp chí Quốc phòng Anh UK Defence Journal nhận định, đây là tàu ngầm Novorossiysk (B-261), một tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo II cải tiến thuộc Dự án 636.3, biên chế trong Hạm đội Biển Đen.

Cùng ngày, truyền thông Nga đã đăng tải một tuyên bố từ Hạm đội Biển Đen phủ nhận việc tàu Novorossiysk nổi lên ngoài khơi Pháp do sự cố kỹ thuật. Tuyên bố cho biết, tàu ngầm đang thực hiện một hải trình theo kế hoạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Biển Địa Trung Hải, và đã nổi lên theo đúng quy tắc hàng hải quốc tế tại Eo biển Manche.