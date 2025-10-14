Nga bác tin tàu ngầm gặp sự cố, phải nổi lên ngoài khơi nước Pháp

TPO - Ngày 13/10, Nga bác bỏ thông tin cho rằng một trong những tàu ngầm của nước này đã gặp sự cố, khi con tàu được phát hiện nổi lên ngoài khơi bờ biển miền bắc nước Pháp.

Tàu ngầm Novorossiysk. (Ảnh: Hải quân Nga)

Bộ Tư lệnh Hàng hải Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố những bức ảnh ghi lại cảnh “một khinh hạm của Hải quân Pháp đang quan sát một tàu ngầm Nga hoạt động trên mặt nước ngoài khơi bờ biển Brittany”.

“NATO sẵn sàng bảo vệ liên minh với sự cảnh giác cao độ”, theo bài đăng trên mạng xã hội X của bộ tư lệnh.

VChK-OGPU - kênh Telegram chuyên công bố các thông tin rò rỉ an ninh được cho là của Nga - đưa tin vào tháng trước rằng tàu ngầm Novorossiysk đang gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, nhiên liệu bị rò rỉ vào khoang chứa.

Tuy nhiên, ngày 13/10, truyền thông Nga đã đăng tải một tuyên bố từ Hạm đội Biển Đen phủ nhận việc tàu Novorossiysk nổi lên ngoài khơi Pháp do sự cố kỹ thuật.

Tuyên bố cho biết, tàu ngầm đang thực hiện một hải trình theo kế hoạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Biển Địa Trung Hải, và đã nổi lên theo đúng quy tắc hàng hải quốc tế tại Eo biển Manche.

Tàu Novorossiysk, gia nhập Hạm đội Biển Đen vào năm 2024 sau khi đi vào hoạt động một thập kỷ trước đó, là phiên bản nâng cấp của tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo và được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Tàu này êm hơn hầu hết các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga và được thiết kế chủ yếu để hoạt động ở vùng nước nông gần cảng nhà.

Truyền thông Pháp đưa tin tàu Novorossiysk trước đó đã được phát hiện ngoài khơi Brittany vào năm 2022.

Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng, tàu ngầm này có thể đã tham gia thu thập thông tin tình báo hoặc vận chuyển nhân sự và thiết bị một cách bí mật qua Eo biển Gibraltar, tuyến đường biển duy nhất nối Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.