Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga bác tin tàu ngầm gặp sự cố, phải nổi lên ngoài khơi nước Pháp

Minh Hạnh

TPO - Ngày 13/10, Nga bác bỏ thông tin cho rằng một trong những tàu ngầm của nước này đã gặp sự cố, khi con tàu được phát hiện nổi lên ngoài khơi bờ biển miền bắc nước Pháp.

ministry-of-defence-of-russia.jpg
Tàu ngầm Novorossiysk. (Ảnh: Hải quân Nga)

Bộ Tư lệnh Hàng hải Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã công bố những bức ảnh ghi lại cảnh “một khinh hạm của Hải quân Pháp đang quan sát một tàu ngầm Nga hoạt động trên mặt nước ngoài khơi bờ biển Brittany”.

“NATO sẵn sàng bảo vệ liên minh với sự cảnh giác cao độ”, theo bài đăng trên mạng xã hội X của bộ tư lệnh.

VChK-OGPU - kênh Telegram chuyên công bố các thông tin rò rỉ an ninh được cho là của Nga - đưa tin vào tháng trước rằng tàu ngầm Novorossiysk đang gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, nhiên liệu bị rò rỉ vào khoang chứa.

Tuy nhiên, ngày 13/10, truyền thông Nga đã đăng tải một tuyên bố từ Hạm đội Biển Đen phủ nhận việc tàu Novorossiysk nổi lên ngoài khơi Pháp do sự cố kỹ thuật.

Tuyên bố cho biết, tàu ngầm đang thực hiện một hải trình theo kế hoạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Biển Địa Trung Hải, và đã nổi lên theo đúng quy tắc hàng hải quốc tế tại Eo biển Manche.

Tàu Novorossiysk, gia nhập Hạm đội Biển Đen vào năm 2024 sau khi đi vào hoạt động một thập kỷ trước đó, là phiên bản nâng cấp của tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo và được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Tàu này êm hơn hầu hết các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga và được thiết kế chủ yếu để hoạt động ở vùng nước nông gần cảng nhà.

Truyền thông Pháp đưa tin tàu Novorossiysk trước đó đã được phát hiện ngoài khơi Brittany vào năm 2022.

Các nhà phân tích quốc phòng cho rằng, tàu ngầm này có thể đã tham gia thu thập thông tin tình báo hoặc vận chuyển nhân sự và thiết bị một cách bí mật qua Eo biển Gibraltar, tuyến đường biển duy nhất nối Địa Trung Hải và Đại Tây Dương.

Minh Hạnh
Reuters, The Moscow Times
#Nga #tàu ngầm #Hải quân Nga #Pháp #NATO #tàu ngầm tấn công

Xem thêm

Cùng chuyên mục