NATO tập trận răn đe hạt nhân giữa lúc căng thẳng với Nga

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 13/10 đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân thường niên tại Hà Lan, gọi đây là hành động cần thiết để “gửi một tín hiệu rõ ràng đến bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào”.

(Ảnh: Getty Images)

Cuộc tập trận Steadfast Noon kéo dài hai tuần diễn ra trong bối cảnh Mátxcơva cáo buộc các quốc gia Tây Âu đang tăng cường đối đầu với Nga, quân sự hóa châu Âu và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp.

Thông báo về cuộc tập trận, ông Rutte cho biết hoạt động này giúp đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của NATO “đạt hiệu quả cao nhất có thể”.

Cuộc tập trận Steadfast Noon năm nay do Hà Lan đăng cai, với Căn cứ Không quân Volkel là địa điểm chính. Các đơn vị hỗ trợ sẽ được bố trí tại các căn cứ ở Bỉ, Anh và Đan Mạch.

Theo NATO, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 70 máy bay từ 14 quốc gia thành viên, bao gồm cả máy bay thông thường và máy bay lưỡng dụng. Các phương tiện hỗ trợ bao gồm máy bay giám sát, tiếp nhiên liệu trên không và máy bay chỉ huy-kiểm soát.

“Cuộc tập trận này là một hoạt động huấn luyện thường kỳ được lên kế hoạch từ lâu, và là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của NATO nhằm duy trì sự sẵn sàng, đảm bảo tính minh bạch về vị thế hạt nhân của mình. Cuộc tập trận không liên quan đến bất kỳ sự kiện thế giới hiện tại nào”, NATO khẳng định.

Ông Jim Stokes, Giám đốc Chính sách Hạt nhân của NATO, cho biết, cuộc tập trận này nhằm "thúc đẩy tính minh bạch khi cần thiết và ở những nơi cần thiết, để người dân các nước đồng minh và thế giới hiểu rõ hơn về những gì chúng tôi đang làm".

Mátxcơva chưa bình luận về động thái mới của NATO, nhưng từng chỉ trích các cuộc tập trận Steadfast Noon trước đó, cho rằng chúng "chỉ làm gia tăng căng thẳng" vốn đã ở mức cao do xung đột Ukraine.