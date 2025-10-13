Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Rộ tin tàu ngầm Nga xuất hiện gần vùng biển NATO

Quỳnh Như

TPO - Bộ Tư lệnh Hàng hải Đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo, tàu khu trục của Hải quân Pháp đã theo dõi một tàu ngầm Nga nổi lên ngoài khơi bờ biển Brittany.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Hàng hải Đồng minh NATO (MARCOM) cho biết: 'Một khinh hạm của Hải quân Pháp phát hiện sự hiện diện của một tàu ngầm Nga đang hoạt động trên mặt nước ngoài khơi bờ biển Brittany. NATO sẵn sàng bảo vệ liên minh với sự cảnh giác và nhận thức hàng hải liên tục trên khắp Đại Tây Dương".

Theo MARCOM, hoạt động giám sát là một phần trong chương trình tuần tra hàng hải thường xuyên của NATO ở Bắc Đại Tây Dương, nơi các lực lượng đồng minh duy trì giám sát cả các hoạt động trên và dưới mặt nước gần vùng biển châu Âu.

tau-ngam.jpg
Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi bờ biển Pháp. Ảnh: MARCOM

Tạp chí Quốc phòng Anh UK Defence Journal nhận định, đây là tàu ngầm Novorossiysk (B-261), một tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo II cải tiến thuộc Dự án 636.3, biên chế trong Hạm đội Biển Đen. Con tàu được đóng tại xưởng đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg, hạ thủy vào năm 2013 và đưa vào sử dụng một năm sau đó.

Với lượng giãn nước khoảng 3.100 tấn và chiều dài 74 mét, Novorossiysk có thể hoạt động trên biển tới 45 ngày và lặn xuống độ sâu 300 mét. Tàu được trang bị sáu ống phóng 533 mm, có khả năng phóng thủy lôi hoặc tên lửa hành trình Kalibr.

Chiếc tàu ngầm này trước đây đã hoạt động ở Địa Trung Hải để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga tại Syria và đã thực hiện nhiều đợt luân chuyển qua khu vực này.

Gần đây, các bài đăng trên mạng xã hội Nga cho rằng Novorossiysk bị rò rỉ nhiên liệu diesel hồi cuối tháng 9, song UK Defence Journal cho biết mức độ thiệt hại chưa được xác nhận.

Quỳnh Như
