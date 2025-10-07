Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

NATO liên tiếp giáp mặt máy bay quân sự Nga trên Biển Baltic

Quỳnh Như

TPO - Trong một tuần, các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong khi làm nhiệm vụ tuần tra trên không phận các quốc gia vùng Baltic, đã ba lần chặn máy bay Nga do vi phạm quy định bay, LRT đưa tin.

Kênh truyền hình LRT (Litva) hôm thứ Hai (6/10) đưa tin, ngày 30/9, các máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động để hộ tống hai máy bay vận tải AN-12, bay từ lãnh thổ Nga đến khu vực Kaliningrad, qua không phận quốc tế.

Những máy bay này bật bộ đáp radar nhưng không có kế hoạch bay.

acf3fafc-8f06-4bf8-9a88-a6e909d4393e.jpg

Cũng trong ngày 30/9, máy bay NATO phát hiện thêm một máy bay vận tải AN-72 có bộ phát đáp hoạt động và liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Bay Khu vực (RSVS). Cùng thời điểm, bốn tiêm kích Su-30 và hai chiếc MiG-31 xuất phát từ Kaliningrad nhưng không bật bộ phát đáp, không có kế hoạch bay và cũng không thiết lập liên lạc vô tuyến.

Đáng chú ý, ngày 1/10, các máy bay chiến đấu của NATO tiếp tục hộ tống một chiếc Su-35 và phát hiện thêm một máy bay trinh sát Su-24MR hoạt động mà không có bộ phát đáp hay kế hoạch bay.

Trong bối cảnh căng thẳng Nga và NATO leo thang sau một loạt vụ xâm phạm không phận NATO của máy bay không người lái nghi của Nga, các vụ chặn máy bay như trên đang diễn ra ngày càng thường xuyên quanh khu vực Baltic và Biển Đen. NATO cho biết sẽ duy trì các hoạt động tuần tra nhằm đảm bảo an ninh không phận của liên minh, trong khi Moscow khẳng định các chuyến bay quân sự diễn ra trong vùng trời quốc tế và không vi phạm lãnh thổ bất kỳ quốc gia nào.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#NATO #Nga #Biển Baltic #máy bay quân sự #chặn máy bay #tuần tra không phận #căng thẳng Nga-NATO

