Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ukraine tấn công cảng dầu, nhà máy thuốc nổ quan trọng của Nga

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine ngày 6/10 tuyên bố đã tấn công một trong những nhà máy chính của Nga chuyên sản xuất thuốc nổ cho nhiều loại đạn dược, cùng một kho dầu lớn ở Bán đảo Crimea.

Trong một thông báo, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết “nhiều tiếng nổ” đã được báo cáo sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào nhà máy thuốc nổ Y. M. Sverdlov (miền tây nước Nga).

Cùng lúc đó, một vụ tấn công đã xảy ra tại kho dầu Feodosia (miền đông Crimea). Nhà kho này là cơ sở lưu trữ dầu lớn nhất ở Crimea, có thể chứa tới 250.000 tấn nhiên liệu để cung cấp cho lực lượng Nga.

Kênh Telegram Crimean Wind cho biết, một vụ nổ tại nhà kho đã làm bùng phát đám cháy lớn, trong khi các vụ nổ khác được báo cáo gần sân bay Saki và Kacha.

image.jpg
Đám cháy tại kho dầu Feodosia. (Ảnh: Pravda)

Lần gần nhất Ukraine tấn công kho dầu Feodosia là vào tháng 10/2024, khiến chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10 tuyên bố, lực lượng phòng không đã đánh chặn 251 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 40 máy bay không người lái ở Crimea.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu chiến lược của Nga, đặc biệt là các cơ sở dầu mỏ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm rưỡi vẫn đang bị đình trệ.

Theo tờ Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công kể từ tháng 8/2025, khiến xuất khẩu dầu diesel của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Minh Hạnh
Reuters, Kyiv Independent
#Ukraine #Nga #nhà máy thuốc nổ #máy bay không người lái #kho dầu #Bán đảo Crimea

Xem thêm

Cùng chuyên mục