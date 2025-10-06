Ukraine tấn công cảng dầu, nhà máy thuốc nổ quan trọng của Nga

TPO - Quân đội Ukraine ngày 6/10 tuyên bố đã tấn công một trong những nhà máy chính của Nga chuyên sản xuất thuốc nổ cho nhiều loại đạn dược, cùng một kho dầu lớn ở Bán đảo Crimea.

Trong một thông báo, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết “nhiều tiếng nổ” đã được báo cáo sau cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào nhà máy thuốc nổ Y. M. Sverdlov (miền tây nước Nga).

Cùng lúc đó, một vụ tấn công đã xảy ra tại kho dầu Feodosia (miền đông Crimea). Nhà kho này là cơ sở lưu trữ dầu lớn nhất ở Crimea, có thể chứa tới 250.000 tấn nhiên liệu để cung cấp cho lực lượng Nga.

Kênh Telegram Crimean Wind cho biết, một vụ nổ tại nhà kho đã làm bùng phát đám cháy lớn, trong khi các vụ nổ khác được báo cáo gần sân bay Saki và Kacha.

Đám cháy tại kho dầu Feodosia. (Ảnh: Pravda)

Lần gần nhất Ukraine tấn công kho dầu Feodosia là vào tháng 10/2024, khiến chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10 tuyên bố, lực lượng phòng không đã đánh chặn 251 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 40 máy bay không người lái ở Crimea.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu chiến lược của Nga, đặc biệt là các cơ sở dầu mỏ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm rưỡi vẫn đang bị đình trệ.

Theo tờ Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị tấn công kể từ tháng 8/2025, khiến xuất khẩu dầu diesel của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.