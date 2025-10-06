Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Ông Dmitry Medvedev gửi lời đến châu Âu sau loạt sự cố máy bay không người lái

Minh Hạnh

TPO - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng chưa rõ ai là người đứng sau làn sóng xâm nhập máy bay không người lái ở nhiều nước châu Âu, nhưng những sự cố này là lời nhắc nhở hữu ích cho người dân châu Âu về mối nguy hiểm của chiến tranh.

1076887.jpg
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Trong một bài đăng ngày 6/10 trên mạng xã hội, ông Medvedev viết: "Có một làn sóng máy bay không người lái bay không xác định, hay UFD, ở các thành phố châu Âu. Máy bay không người lái được phát hiện ở khắp mọi nơi - gần các căn cứ quân sự, tại các sân bay, trên các cánh đồng và trên không phận các thành phố. Và vẫn chưa rõ ai đã triển khai chúng".

Theo ông, những máy bay này có thể là "hành động khiêu khích được tiến hành để tăng cường nguồn cung cấp vũ khí hoặc khơi mào chiến tranh".

Trong một bài đăng khác, ông Medvedev bác bỏ giả thuyết cho rằng, các sự cố máy bay không người lái gần đây ở châu Âu, bao gồm sự cố ở Đức và Đan Mạch, là hậu quả của bất kỳ hành động nào liên quan đến Nga hoặc các lực lượng ủng hộ Nga.

"Những người đồng cảm với đất nước chúng tôi ở châu Âu sẽ không lãng phí tài nguyên của họ bằng cách lộ mặt. Các 'điệp viên và gián điệp' của chúng tôi đang chờ đợi một mệnh lệnh riêng", ông Medvedev viết.

Theo ông, điều quan trọng nhất - dù bất cứ ai phải chịu trách nhiệm - là người dân châu Âu đã “cảm nhận được mối nguy hiểm của chiến tranh ở ngay gần mình”.

Những lời bàn tán ở châu Âu về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine, về việc bắn hạ máy bay xâm phạm không phận châu Âu và kế hoạch xây dựng "một bức tường máy bay không người lái" đã khiến các quan chức Chính phủ Nga tức giận. Mátxcơva nhiều lần khẳng định họ không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên nào của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo hãng thông tấn Tass, ông Dmitry Medvedev - Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất - sẽ đến Triều Tiên để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động.

Đảng Lao động được thành lập năm 1945 và hiện là đảng cầm quyền tại Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong Un. Lễ kỷ niệm thành lập đảng được tổ chức vào ngày 10/10.

Minh Hạnh
Tass, Reuters
#Nga #Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev #NATO #Mátxcơva #châu Âu

