Ukraine giải thích lý do hệ thống Patriot 'bó tay' trước tên lửa Nga

TPO - Hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga, vì hiện chúng bay theo quỹ đạo khác biệt và có thể tiếp cận mục tiêu từ nhiều hướng.

(Ảnh: Lockheed Martin)

Ông Yurii Ihnat thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đề cập đến một bài báo gần đây trên tờ Financial Times, rằng Nga đã cải tiến tên lửa đạn đạo để dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không của Ukraine.

Ông lưu ý rằng chủ đề này không phải là mới và đã được thảo luận chi tiết trong quá khứ: “Tất nhiên, sẽ khó khăn hơn khi đối phó với tên lửa bay theo quỹ đạo hỗn hợp. Chúng thay đổi liên tục khi tiếp cận mục tiêu. Điều này khiến hoạt động của hệ thống Patriot trở nên phức tạp hơn, vì hệ thống này vận hành theo chế độ tự động. Rất khó để tính toán điểm va chạm hoặc phát nổ của tên lửa đang bay tới”.

Ngoài ra, khi tên lửa đạn đạo tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, một hệ thống đơn lẻ sẽ không thể phát hiện chúng. “Cần nhiều hệ thống, nhiều radar để bao quát một thành phố từ nhiều góc độ khác nhau”, ông Ihnat nói.

Trước đó ngày 2/10, tờ Financial Times đưa tin Nga có thể đã cải tiến hệ thống Iskander-M di động, có khả năng phóng tên lửa với tầm bắn lên tới 500 km, cũng như tên lửa đạn đạo Kinzhal phóng từ trên không, có thể bay xa tới 480 km. Các tên lửa này đi theo quỹ đạo thông thường trước khi đổi hướng hoặc cơ động theo cách dễ gây nhầm lẫn, để tránh né các tên lửa đánh chặn Patriot.

Tờ Financial Times cho biết, tỷ lệ đánh chặn tên lửa đạn đạo của Ukraine đã được cải thiện trong mùa hè, đạt 37% vào tháng 8, nhưng đã giảm mạnh xuống chỉ còn 6% vào tháng 9.