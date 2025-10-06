Khoảnh khắc tên lửa đạn đạo Nga tập kích bệ phóng đa nòng HIMARS của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/10 cho biết, tên lửa chiến thuật Iskander của nước này vừa phá huỷ hoàn toàn vị trí triển khai hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Ukraine tại tỉnh Kharkiv.

Vụ tập kích diễn ra gần làng Sredniy Burluk, cách thành phố Chuguev khoảng 45 km về phía đông. Chiến dịch được lực lượng Nga triển khai dựa trên dữ liệu tình báo.

Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích đã phá hủy hoàn toàn một bệ phóng tên lửa đa nòng M142 HIMARS, một xe vận chuyển và nạp đạn, hai xe địa hình, đồng thời hạ hơn 15 binh sĩ của lực lượng Ukraine.

Cuộc tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm vô hiệu hóa các hệ thống pháo binh của Ukraine, đặc biệt là HIMARS - loại vũ khí do Mỹ cung cấp có tầm bắn lên tới 80 km với tên lửa GMLRS và khả năng cơ động cao, vốn thường xuyên được sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự và trung tâm hậu cần của quân đội Nga.

Hệ thống Iskander có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với độ chính xác cao, đã nhiều lần được Nga sử dụng để tấn công những mục tiêu chiến lược nằm phía sau chiến tuyến. Các đòn tập kích như vậy nhằm làm suy yếu tiềm lực tác chiến của Ukraine và ngăn chặn cuộc tấn công nhằm vào khu vực tiền tuyến của Nga.

Được biết, trước đó, Không quân Ukraine báo cáo, trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/10, Nga đã tiến hành cuộc tấn công tổng hợp vào lãnh thổ Ukraine bằng máy bay không người lái, cùng các loại tên lửa phóng từ trên không, trên biển và trên bộ.

Theo thống kê, Nga phóng tổng cộng 549 vũ khí, trong đó bao gồm: 496 máy bay không người lái, 2 tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal; 42 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K và 9 tên lửa hành trình Kalibr.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày đã xác nhận cuộc tấn công, đồng thời cho biết mục tiêu là nhắm vào các cơ sở sản xuất vũ khí và năng lượng của Ukraine.

"Chiến dịch có sự tham gia của các vũ khí dẫn đường chính xác trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal, cũng như máy bay không người lái tấn công. Mục tiêu nhằm vào các cơ sở công nghiệp-quân sự và hạ tầng năng lượng của đối phương", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.