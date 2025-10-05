Nga tích trữ tên lửa, chuẩn bị đòn tập kích quy mô lớn vào Ukraine

TPO - Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, Nga đã tích trữ tên lửa trong tháng 9 nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) hôm thứ Bảy (4/10) cho biết, tháng 9/2025, quân đội Nga có thể đã tích trữ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình để chuẩn bị thực hiện một loạt cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Các chuyên gia từ ISW nhận định, thời gian gần đây Nga phóng tên lửa với tần suất thất thường, chủ yếu trong các cuộc tấn công ban đêm vào những ngày cuối tháng 9.

"Quân đội Nga dường như đang tích trữ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong nhiều ngày, sau đó phóng số lượng lớn tên lửa kết hợp với máy bay không người lái để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine", báo cáo từ ISW chỉ rõ.

Theo dữ liệu phân tích từ ISW, trong tháng 9/2025, Nga chỉ thực hiện bốn cuộc tấn công ban đêm với hơn 10 tên lửa mỗi cuộc và một cuộc tấn công quy mô lớn với hơn 40 tên lửa. Xu hướng này cho thấy Moscow đang chuyển sang chiến thuật tập trung hỏa lực, xen kẽ giữa các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô nhỏ.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Nga sử dụng nhiều tên lửa hành trình hơn tên lửa đạn đạo, trong đó tên lửa đạn đạo được dùng để tấn công chính xác vào các mục tiêu trọng điểm, còn UAV và tên lửa hành trình nhằm mục đích làm quá tải năng lực phòng không của Ukraine.

ISW nhấn mạnh, hệ thống phòng không Patriot của Ukraine vẫn là vũ khí duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Do đó, Nga đã tập trung nhắm mục tiêu vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng nằm ngoài phạm vi bảo vệ của Patriot để tăng khả năng đánh trúng mục tiêu và gây thiệt hại tối đa.

Trong một diễn biến mới, truyền thông Ukraine đưa tin, trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/10, Nga đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine, triển khai hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Các đợt tấn công tập trung chủ yếu vào khu vực phía tây, nơi có nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và mục tiêu quân sự bị hư hại. Riêng tại Lviv, lực lượng Ukraine ghi nhận hơn chục vụ tập kích bằng UAV, gây thiệt hại nghiêm trọng cho một số công trình trọng điểm và khiến thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn tạm thời.



Những diễn biến này cho thấy Nga đang từng bước mở rộng quy mô và cường độ tấn công nhằm làm tê liệt hạ tầng chiến lược của Ukraine, đặc biệt là mạng lưới năng lượng. Trong bối cảnh mùa đông đang đến gần, các cuộc không kích như vậy có thể báo hiệu một chiến dịch leo thang mới của Moscow.