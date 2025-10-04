Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga xác nhận tấn công nhà máy vũ khí, cơ sở năng lượng của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu (3/10) xác nhận đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn, tập kích cơ sở quân sự cùng hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa từ nhiều bệ phóng khác nhau trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/10, phá huỷ nhiều mục tiêu liên quan tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tập đoàn năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất của Nga nhằm vào các cơ sở khai thác khí đốt của nước này, đồng thời thừa nhận một số thiệt hại là nghiêm trọng.

Theo Naftogaz, các địa điểm ở khu vực Kharkov và Poltava đã bị tấn công bởi khoảng 35 tên lửa, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo cùng khoảng 60 máy bay không người lái.

tk.jpg

Phía Ukraine khẳng định các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng Ukraine là một phần trọng yếu trong chiến lược quân sự rộng lớn hơn.

Diễn biến trên phản ánh mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng của xung đột Nga - Ukraine, khi cả hai bên đều tìm cách làm suy yếu khả năng phòng thủ và tiềm lực kinh tế của nhau. Trong bối cảnh đó, nguy cơ mở rộng phạm vi tấn công và kéo dài cuộc chiến vẫn hiện hữu, đặt ra nhiều thách thức cho an ninh khu vực cũng như nỗ lực tìm giải pháp hòa bình.

Không quân Ukraine trước đó đưa tin, trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/10, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn, phóng tổng cộng 416 vũ khí trên không vào Ukraine. Trong đó bao gồm, 381 máy bay không người lái (UAV tấn công và mồi nhử) và 35 tên lửa các loại (7 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 21 tên lửa hành trình Iskander-K và 7 tên lửa dẫn đường Kh-59/69).

Mục tiêu chính của cuộc tấn công là các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở các vùng Kharkiv và Poltava, ngoài ra, vùng Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa và Kiev cũng bị ảnh hưởng.

Quỳnh Như
RT
#Nga tấn công Ukraine #nhà máy năng lượng #khí đốt #xung đột Nga Ukraine #cơ sở hạ tầng #cơ sở quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục