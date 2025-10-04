Nga xác nhận tấn công nhà máy vũ khí, cơ sở năng lượng của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu (3/10) xác nhận đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn, tập kích cơ sở quân sự cùng hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa từ nhiều bệ phóng khác nhau trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/10, phá huỷ nhiều mục tiêu liên quan tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tập đoàn năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất của Nga nhằm vào các cơ sở khai thác khí đốt của nước này, đồng thời thừa nhận một số thiệt hại là nghiêm trọng.

Theo Naftogaz, các địa điểm ở khu vực Kharkov và Poltava đã bị tấn công bởi khoảng 35 tên lửa, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo cùng khoảng 60 máy bay không người lái.

Phía Ukraine khẳng định các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng Ukraine là một phần trọng yếu trong chiến lược quân sự rộng lớn hơn.

Diễn biến trên phản ánh mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng của xung đột Nga - Ukraine, khi cả hai bên đều tìm cách làm suy yếu khả năng phòng thủ và tiềm lực kinh tế của nhau. Trong bối cảnh đó, nguy cơ mở rộng phạm vi tấn công và kéo dài cuộc chiến vẫn hiện hữu, đặt ra nhiều thách thức cho an ninh khu vực cũng như nỗ lực tìm giải pháp hòa bình.