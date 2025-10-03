Mỹ công bố hình ảnh mới nhất về 10 máy bay tàng hình F-35 triển khai gần Venezuela

TPO - Lầu Năm Góc đã công bố các bức ảnh đầu tiên về 10 chiếc F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai tại căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, ở Puerto Rico, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Ngày 13/9, 10 chiếc F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đáp xuống căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, ở Puerto Rico, tuy nhiên, đến ngày 2/10, gần 3 tuần sau khi đi vào hoạt động, Bộ Chiến tranh Mỹ mới công bố những bức ảnh đầu tiên về các tiêm kích này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều tàu chiến, tàu ngầm và hơn 4.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ đến vùng biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống ma túy.

Hình ảnh từ đợt triển khai cho thấy các cột thu lôi được bố trí quanh F-35B. Đây là biện pháp quen thuộc mỗi khi loại tiêm kích này hoạt động xa căn cứ, nhằm giảm rủi ro do sét đánh đối với hệ thống nhiên liệu. Mặc dù đã có những nỗ lực xử lý từ Văn phòng Chương trình Liên hợp F-35 và Lockheed Martin, trang bị chống sét vẫn được coi là yếu tố bắt buộc trong bảo đảm an toàn mặt đất.

Theo các chuyên trang theo dõi chuyến bay, trong thời gian triển khai, máy bay F-35 đã hoạt động tích cực trong các chuyến tuần tra trên biển Caribe, bao gồm cả ngoài khơi Venezuela.

F-35 là một phần trong lực lượng quy mô lớn hơn nhiều của Mỹ tại Caribe. Lực lượng này còn bao gồm ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, bao gồm: USS Jason Dunham, USS Gravely và USS Sampson.

Tăng cường cho hạm đội này là nhóm tàu tác chiến, bao gồm tàu ​​tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, chở theo hơn 4.500 thủy thủ và binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22. Nhóm này được yểm trợ bởi máy bay chiến đấu đa nhiệm AV-8B Harrier II, trực thăng và máy bay vận tải MV-22B Osprey, cho phép triển khai lực lượng nhanh, tấn công từ trên không và thực hiện các chiến dịch đột kích hoặc chiếm giữ mục tiêu ven biển với cường độ cao.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn được bổ sung tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-St. Paul và ít nhất một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động bí mật tại biển Caribe.

Hoạt động giám sát cũng được tăng cường bằng máy bay tuần tra tầm xa P-8 Poseidon và máy bay không người lái MQ-9 Reaper, thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát liên tục tại các khu vực nghi có hoạt động của băng nhóm.