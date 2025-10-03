Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ công bố hình ảnh mới nhất về 10 máy bay tàng hình F-35 triển khai gần Venezuela

Quỳnh Như

TPO - Lầu Năm Góc đã công bố các bức ảnh đầu tiên về 10 chiếc F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ được triển khai tại căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, ở Puerto Rico, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

5e7ae40b-bb4e-4404-936a-f6803ee41c0b.jpg
25c9e396-f3d7-41a4-a48a-a4d9c365eee1.jpg

Ngày 13/9, 10 chiếc F-35B của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đáp xuống căn cứ Hải quân Roosevelt Roads, ở Puerto Rico, tuy nhiên, đến ngày 2/10, gần 3 tuần sau khi đi vào hoạt động, Bộ Chiến tranh Mỹ mới công bố những bức ảnh đầu tiên về các tiêm kích này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ điều tàu chiến, tàu ngầm và hơn 4.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ đến vùng biển Caribe để thực hiện chiến dịch chống ma túy.

3b1cc6fa-5d85-4513-a77c-a6dd5b9ad8b9.jpg
703e20bf-5aab-4210-b44d-a434a0867e9e.jpg

Hình ảnh từ đợt triển khai cho thấy các cột thu lôi được bố trí quanh F-35B. Đây là biện pháp quen thuộc mỗi khi loại tiêm kích này hoạt động xa căn cứ, nhằm giảm rủi ro do sét đánh đối với hệ thống nhiên liệu. Mặc dù đã có những nỗ lực xử lý từ Văn phòng Chương trình Liên hợp F-35 và Lockheed Martin, trang bị chống sét vẫn được coi là yếu tố bắt buộc trong bảo đảm an toàn mặt đất.

870e7caa-1141-4954-a95c-6adc8da51310.jpg
9d0c8a9d-2425-4cb7-ab1d-0016a8df9aeb.jpg
62116ef6-c171-4c15-9581-80a9f4b3f3cd.jpg
image.jpg

Theo các chuyên trang theo dõi chuyến bay, trong thời gian triển khai, máy bay F-35 đã hoạt động tích cực trong các chuyến tuần tra trên biển Caribe, bao gồm cả ngoài khơi Venezuela.

F-35 là một phần trong lực lượng quy mô lớn hơn nhiều của Mỹ tại Caribe. Lực lượng này còn bao gồm ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, bao gồm: USS Jason Dunham, USS Gravely và USS Sampson.

Tăng cường cho hạm đội này là nhóm tàu tác chiến, bao gồm tàu ​​tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, chở theo hơn 4.500 thủy thủ và binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22. Nhóm này được yểm trợ bởi máy bay chiến đấu đa nhiệm AV-8B Harrier II, trực thăng và máy bay vận tải MV-22B Osprey, cho phép triển khai lực lượng nhanh, tấn công từ trên không và thực hiện các chiến dịch đột kích hoặc chiếm giữ mục tiêu ven biển với cường độ cao.

Ngoài ra, Hải quân Mỹ còn được bổ sung tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Lake Erie, tàu tác chiến ven biển USS Minneapolis-St. Paul và ít nhất một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân hoạt động bí mật tại biển Caribe.

Hoạt động giám sát cũng được tăng cường bằng máy bay tuần tra tầm xa P-8 Poseidon và máy bay không người lái MQ-9 Reaper, thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát liên tục tại các khu vực nghi có hoạt động của băng nhóm.

Quỳnh Như
The War Zone
#F-35B #Mỹ #Puerto Rico #Caribe #Triển khai quân sự #Hải quân Mỹ #An ninh khu vực #khủng bố #băng đảng ma túy

Xem thêm

Cùng chuyên mục