Ukraine công bố 'vũ khí thay đổi cuộc chơi', tầm bắn 1.000 km

TPO - Ukraine vừa công bố những đặc điểm nổi bật của hệ thống Neptune-D cùng tên lửa hành trình RK360L, còn gọi Long Neptune. Loại vũ khí mới này được Kiev kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Cổng thông tin công nghiệp quốc phòng nhà nước Zbroya của Ukraine công bố thông số kỹ thuật của tên lửa hành trình tầm xa Long Neptune - biến thể nâng cấp của tên lửa Neptune, chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công mặt đất.

Hệ thống mới được định danh là Neptune D, trong khi tên lửa hiện đại hóa mang mã hiệu RK-360L. Theo công bố, tên lửa có trọng lượng đầu đạn 260kg và tầm bắn 1.000 km, gấp 3,5 lần so với biến thể chống hạm R-360 ban đầu (tầm bắn 280 km).

Theo những bức ảnh được công bố trước đó, tên lửa RK-360L có chiều dài khoảng 6m (không tính động cơ đẩy), dài hơn phiên bản tiền nhiệm khoảng 1,5m. Đường kính thân cũng tăng lên khoảng 50 cm, so với 38 cm trước đây. Những thay đổi về kích thước phản ánh sự gia tăng nhiên liệu và cấu hình để đạt tầm bắn xa hơn đồng thời nâng cao khả năng tác chiến.

RK-360L được cho là có khả năng tấn công cả mục tiêu trên bộ và trên biển, điều này đồng nghĩa với việc tên lửa có khả năng tấn công cả mục tiêu di động trên mặt nước cũng như các mục tiêu cố định trên đất liền. Mặc dù thông tin chi tiết về hệ thống dẫn đường vẫn chưa được tiết lộ, nhưng khả năng chống hạm được công bố cho thấy tên lửa vẫn giữ nguyên đầu dò radar chủ động để dẫn đường ở giai đoạn cuối.

Nhà sản xuất lưu ý, để Long Neptune có thể hoạt động trên mặt đất, các nhà thiết kế đã giải quyết một loạt các thách thức kỹ thuật phức tạp.

Đầu tiên, tên lửa được điều chỉnh để bay qua nhiều địa hình khác nhau, điều này khó khăn hơn nhiều so với việc duy trì đường bay ổn định trên mặt phẳng.

Thứ hai, Long Neptune được thiết kế để di chuyển theo một lộ trình định trước mà không cần dựa vào hướng dẫn vệ tinh, đảm bảo khả năng hoạt động ngay cả trong môi trường không có GPS.

Thứ ba, Long Neptune có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên đất liền, một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với việc nhắm vào một con tàu lớn trên mặt biển.