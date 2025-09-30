Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Đức ấn định thời điểm chuyển 'lá chắn thép' Patriot cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Đức đang chuẩn bị gửi thêm hai hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, thời điểm chuyển giao dự kiến diễn ra vào cuối năm 2025.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw vào hôm thứ Hai (29/9), Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistoruis cho biết: "Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine thêm hai hệ thống phòng không Patriot vào cuối năm 2025".

Theo ông Boris Pistoruis, Đức sẽ cung cấp thêm cho Ukraine các hệ thống với sự hỗ trợ của Na Uy, ngoài ba hệ thống mà Berlin đã cung cấp trước đó.

"Việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine là cần thiết sau cuộc tấn công gần đây của Nga với hơn 580 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa", ông nói thêm.

41fb2bf2-5723-47eb-930a-6059893824c0.png

Kiev đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp hệ thống Patriot - một trong số ít hệ thống trên thế giới có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo, giúp bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga.

Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận Israel đã chuyển giao một hệ thống Patriot cho Ukraine và hiện đã hoạt động trong một tháng qua.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không do Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies sản xuất. Một trong những điểm chính của hệ thống Patriot là khả năng tích hợp với các hệ thống phòng không khác, tạo ra mạng lưới phòng thủ nhiều lớp.

Mỗi tổ hợp bao gồm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, trung tâm điều khiển hỏa lực, bệ phóng tên lửa và các thiết bị hỗ trợ khác.

Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.

Quỳnh Như
Kyiv Independent
#Hệ thống Patriot #phòng không #lá chắn thép #xung đột Nga Ukraine #viện trợ quân sự #Đức

