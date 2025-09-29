Nga lên tiếng về thông tin Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

TPO - Quan chức Nga cho biết Moscow đang theo dõi sát sao khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine.

Trả lời báo giới về thông tin Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai (29/9) cho biết: "Chúng tôi đã nhận được thông tin này và hiện đang phân tích kỹ lưỡng. Các chuyên gia quân sự của chúng tôi đang theo dõi sát sao".

Quan chức Nga khẳng định vũ khí này sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

"Không có vũ khí thần kỳ nào tồn tại, Tomahawk hay các loại tên lửa khác đơn giản là không thể thay đổi cục diện cuộc chiến", ông nhấn mạnh.

Được biết, trước đó, ngày 28/9, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, và quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Trump đưa ra.

Sau đó ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn với Fox News cho biết, chính quyền Mỹ vẫn chưa hoàn tất vấn đề này, đồng thời nói thêm rằng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Trump.

Tomahawk là tên lửa hành trình cận âm, tầm trung đến tầm xa (460-2.500 km) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường, bao gồm GPS và dẫn đường quán tính, cho phép tránh chướng ngại vật và bắn trúng mục tiêu được chỉ định một cách chính xác.

Tomahawk có nhiều cấu hình khác nhau, ở biến thể thông thường tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mạnh 450kg hoặc đạn chùm. Trong biến thể hạt nhân, các tên lửa hiện mang W80 - đầu đạn hạt nhân hai giai đoạn có năng suất thấp đến trung bình với hỏa lực nổ từ 5-150 kiloton.