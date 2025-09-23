Nga sẵn sàng kéo dài hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, nước này sẵn sàng tiếp tục tuân thủ Hiệp ước START Mới thêm một năm sau khi hiệp ước hết hạn vào tháng 2/2026. START Mới là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Nga hôm 22/9, Tổng thống Putin cho biết, do những động thái thù địch và phá hoại của phương Tây trong những năm gần đây, nền tảng của quan hệ xây dựng và hợp tác giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã bị xói mòn đáng kể.

"Từng bước một, hệ thống các thỏa thuận Liên Xô - Mỹ và Nga - Mỹ về kiểm soát tên lửa hạt nhân và vũ khí phòng thủ chiến lược đã gần như bị phá bỏ hoàn toàn", ông Putin nói và nhấn mạnh, rằng hệ thống các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ, hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, từ lâu đã đóng vai trò là yếu tố ổn định, góp phần vào sự ổn định toàn cầu và an ninh quốc tế.

Tổng thống Putin lưu ý, rằng Hiệp ước START Mới, được Nga và Mỹ ký kết năm 2010, là thỏa thuận song phương cuối cùng về hạn chế vũ khí hạt nhân.

Ông cảnh báo, việc để hiệp ước này hết hạn và từ bỏ di sản của nó sẽ là "một bước đi sai lầm và thiển cận, mà theo quan điểm của chúng tôi, cũng sẽ tác động tiêu cực đến các mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân".

Hiệp ước START Mới áp dụng với các loại vũ khí hạt nhân chiến lược, giới hạn số lượng đầu đạn mà hai nước được triển khai ở mức 1.550 đầu đạn mỗi bên. Cả Nga và Mỹ đều có khả năng vượt quá giới hạn này, nếu hiệp ước không được gia hạn hoặc thay thế.

Theo ông Putin, để tránh kích động một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược, Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế cốt lõi của Hiệp ước START Mới trong một năm sau ngày 5/2/2026.

"Dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc duy trì các biện pháp tự kiềm chế này", ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Mátxcơva sẽ chỉ thực hiện biện pháp nếu Mỹ "làm theo và không có các hành động làm suy yếu hoặc phá vỡ cán cân răn đe hiện có".

Tổng thống đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan của Nga tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Mỹ liên quan đến kho vũ khí tấn công chiến lược, cũng như bất kỳ kế hoạch nào nhằm mở rộng các thành phần chiến lược của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Nếu Washington bị phát hiện đang có những hành động làm suy yếu nỗ lực của Mátxcơva trong việc duy trì trạng thái cân bằng về vũ khí tấn công chiến lược, Nga sẽ "đáp trả tương ứng", ông Putin nói.