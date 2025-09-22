Philippines, Trung Quốc căng mình ứng phó siêu bão Ragasa

TPO - Với sức gió lên tới 215 km/h, gió giật 295 km/h, bão Ragasa đã mạnh lên khi quét qua đảo Babuyan (Philippines) và hướng đến đảo Calayan (thuộc tỉnh Cagayan), làm tăng nguy cơ xuất hiện sóng lớn cao trên 3m.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh đặt cơ quan ứng phó thảm họa trong tình trạng báo động toàn diện, và huy động tất cả các cơ quan chính phủ tham gia chống bão.

Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, tỉnh Cagayan ở phía bắc Philippines đang hứng chịu gió giật và mưa lớn, gây ra những đợt sóng cao và khiến cây cối lắc lư dữ dội. Quần đảo Babuyan vẫn nằm trong cảnh báo bão cấp cao, người dân được khuyến cáo tránh xa các khu vực ven biển và bờ sông.

Gió to, mưa lớn ở một số khu vực của Philippines. (Nguồn: Rappler, Daily Tribune)

Chính phủ đã tạm dừng hoạt động công sở và lớp học trên khắp vùng thủ đô Manila và phần lớn đảo Luzon, khi khu vực này bắt đầu xuất hiện mưa lớn. Cảnh báo mất điện, lở đất, lũ lụt và biển động cũng được ban hành.

Các hãng hàng không đã hủy khoảng 20 chuyến bay nội địa, trong khi các bến cảng cũng tạm dừng dịch vụ phà.

Cánh đồng lúa ở Cagayan đổ rạp vì gió bão. (Ảnh: Rappler)

Người dân Cagayan được sơ tán. (Ảnh: Rappler)

Một trung tâm sơ tán ở Cagayan. (Ảnh: Rappler)

Mặc dù bão Ragasa sẽ không đổ bộ trực tiếp vào Đài Loan (Trung Quốc), nhưng các dải mây của bão dự kiến ​​sẽ mang theo mưa lớn đến bờ biển phía đông thưa dân của hòn đảo này. Đài Loan đã ban hành cảnh báo trên bộ và trên biển, hủy 146 chuyến bay nội địa và sơ tán hơn 900 người khỏi các khu vực miền núi phía nam và phía đông.

Chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát lũ lụt tại một số tỉnh phía Nam, cảnh báo mưa lớn bắt đầu từ đêm 23/9.

Hồng Kông đã thông báo đóng cửa sân bay trong 36 giờ, bắt đầu từ tối 23/9, trong khi Ma Cao và Chu Hải đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó, đóng cửa trường học và sơ tán.

Ngư dân neo đậu tàu thuyền trước khi bão Ragasa gây ảnh hưởng đến Hồng Kông. (Ảnh: Getty Images)

Tại Hồng Kông, người dân đã bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày vào sáng 22/9. Theo Reuters, hàng dài người đang xếp hàng tại các siêu thị, nơi các sản phẩm như sữa đã bán hết, trong khi rau củ được bán với giá cao gấp ba lần giá thông thường tại các chợ thực phẩm tươi sống.