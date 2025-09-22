Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ và tỷ phú Elon Musk trò chuyện sau nhiều tháng lạnh nhạt

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngồi cạnh tỷ phú Elon Musk tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk - người vừa thiệt mạng trong một vụ ám sát hôm 10/9.

a7f930e1f16502388d2534439b1279ff.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay tỷ phú Elon Musk hôm 21/9. (Ảnh: Reuters)

Theo hình ảnh được Reuters đăng tải, ông Trump và ông Musk ngồi cạnh nhau trên khán đài của một sân vận động ở Glendale (Arizona), nơi hàng chục nghìn người tụ tập để tưởng nhớ nhà hoạt động Charlie Kirk.

Ông Trump đã trò chuyện với ông Musk một cách thân thiện. Video hai người bắt tay cũng được chia sẻ bởi tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X.

Tổng thống Donald Trump trò chuyện với tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: X)
screenshot-2025-09-22-092611.png
screenshot-2025-09-22-092621.png
Hình ảnh được Nhà Trắng và ông Musk đăng tải trên X với dòng chú thích "Tưởng nhớ Charlie".

Tỷ phú Elon Musk từng quyên góp hơn 270 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, và tham gia vận động mạnh mẽ tại các bang chiến trường quan trọng của đảng Cộng hòa.

Sau cuộc bầu cử, ông giám sát việc thành lập Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) - một sáng kiến ​​gây tranh cãi đã loại bỏ hàng nghìn việc làm của chính phủ mà cơ quan này cho là lãng phí, gian lận và lạm dụng.

Nhưng ông Musk đã bất đồng quan điểm với ông Trump về dự luật thuế và chi tiêu quan trọng của Nhà Trắng, mà ông Musk gọi là "mang tính hủy hoại".

Sau những cuộc cãi vã công khai, ông Musk thậm chí còn tuyên bố sẽ thành lập đảng của riêng mình, nhưng cho đến nay vẫn chưa có động thái gì.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #tỷ phú Elon Musk #ám sát Charlie Kirk #Nhà Trắng

