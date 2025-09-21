Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Anh, Canada và Úc chính thức công nhận Nhà nước Palestine

Minh Hạnh

TPO - Anh, Canada và Úc đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hơn 140 nhà lãnh đạo thế giới đang chuẩn bị tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.

palestinian-flag-11282008-ap-ap0.jpg
(Ảnh: AP)

Canada là quốc gia đầu tiên trong nhóm này chính thức công nhận Palestine vào ngày 21/9, với việc Thủ tướng Mark Carney tuyên bố Ottawa "công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc hiện thực hóa lời hứa về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel".

Ngay sau đó, Úc và Anh đưa ra thông báo tương tự.

“Việc Úc công nhận Palestine, cùng với Canada và Anh, là một phần của nỗ lực quốc tế nhằm tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và việc trả tự do cho các con tin bị bắt giữ”, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong phát biểu trong một tuyên bố chung.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố, quyết định này được đưa ra nhằm “hồi sinh hy vọng hòa bình và giải pháp hai nhà nước”. Ông nói thêm: “Tôi xin tuyên bố rõ ràng, rằng Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine”.

Ngày 7/10/2023, phong trào Hamas tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 250 con tin, đưa về Dải Gaza.

Để đáp trả, Israel đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Dải Gaza, khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng đến thời điểm hiện tại. Chiến dịch của Israel cũng đẩy Dải Gaza vào một thảm họa nhân đạo, dẫn đến áp lực quốc tế ngày càng tăng lên Tây Jerusalem để chấm dứt chiến dịch.

Kể từ đó, nhiều quốc gia đã lên án hành động của Israel và tuyên bố công nhận tư cách nhà nước của Palestine.

Tại kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Pháp và Bỉ dự kiến ​​sẽ chính thức công nhận quốc gia này.

Phản ứng của Israel, Palestine

Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben-Gvir gọi các quyết định của Anh, Canada và Úc là “phần thưởng cho Hamas”.

Ông tuyên bố sẽ đề xuất áp dụng chủ quyền ở Bờ Tây - trên thực tế là sáp nhập vùng đất mà Israel đã chiếm giữ trong cuộc chiến năm 1967. Ông cũng cho biết, Chính quyền Palestine do phương Tây hậu thuẫn, vốn chỉ có quyền tự trị hạn chế ở Bờ Tây, nên bị giải thể.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Palestine Varsen Aghabekian Shahin hoan nghênh việc các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine.

"Đây là một động thái đưa chúng ta đến gần hơn với chủ quyền và độc lập. Nó có thể không chấm dứt chiến tranh ngay ngày mai, nhưng đó là một bước tiến mà chúng ta cần xây dựng và phát huy", bà nói.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#công nhận Nhà nước Palestine #Anh #Úc #Canada #Đại hội đồng Liên Hợp Quốc #Israel

