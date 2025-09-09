Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Israel không kích trụ sở của Hamas ở Qatar

Bình Giang

TPO - Israel phát động một cuộc không kích nhằm vào các lãnh đạo Hamas tại Qatar, mở rộng chiến dịch chống lại lực lượng của người Palestine ở Dải Gaza.

Khói bốc lên từ cuộc không kích của Israel và một toà nhà ở Qatar bị hư hại sau vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Cuộc không kích diễn ra vào thời điểm các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Dải Gaza vẫn bế tắc.

Khói đen bốc lên trên bầu trời thủ đô Doha của Qatar. Chính quyền thành phố xác nhận cuộc không kích vừa xảy ra. Đến thời điểm này chưa biết có thương vong hay không.

Đây là lần thứ hai Qatar bị tấn công trực tiếp trong gần 2 năm diễn ra cuộc xung đột có phạm vi tác động khắp Trung Đông.

Phát ngôn viên quân đội Israel ám chỉ không quân của nước này đã thực hiện vụ tấn công, nhưng chưa cho biết cách thức cụ thể ra sao.

Máy bay của hãng hàng không Qatar Airways vẫn tiếp tục hạ cánh xuống Doha khi cuộc không kích diễn ra.

Qatar lên án điều mà họ gọi là "cuộc tấn công hèn nhát của Israel" vào trụ sở chính trị của Hamas tại Doha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari gọi đây là "hành động vi phạm trắng trợn mọi luật pháp và chuẩn mực quốc tế".

Căn cứ Không quân Al-Udeid rộng lớn của Qatar là nơi đặt trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh trung tâm của quân đội Mỹ ở Trung Đông. Nơi đây từng bị Iran tấn công trong cuộc chiến tranh Iran - Israel kéo dài 12 ngày.

Đại sứ quán Mỹ tại Qatar cho biết đã "ban hành lệnh yêu cầu trú ẩn tại chỗ ở các cơ sở của mình".

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang đưa ra "lời cảnh báo cuối cùng" cho Hamas về việc phải đồng ý ngừng bắn. Một quan chức cấp cao của Hamas gọi đề xuất ngừng bắn là "văn bản đầu hàng nhục nhã", nhưng lực lượng này nói sẽ bàn bạc và phản hồi trong vài ngày tới.

Các quan chức Ai Cập và Hamas cho biết, đề xuất là do Đặc phái viên của Tổng thống Trump về Trung Đông Steve Witkoff đưa ra, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột thông qua đàm phán và rút quân đội Israel khỏi Dải Gaza sau khi các con tin được thả và lệnh ngừng bắn được thiết lập.

Kênh 12 của Israel đưa tin, Tổng thống Trump đã “bật đèn xanh” để Israel tấn công các lãnh đạo Hamas ở Qatar.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích cuộc tấn công của Israel là “nguy hiểm” và “vi phạm luật quốc tế”, báo chí Iran đưa tin.

Bình Giang
AP
#Israel #Hamas #Qatar #Israel tấn công Qatar

