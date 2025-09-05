Israel từ chối đón Tổng thống Pháp Macron sang thăm

TPO - Israel từ chối chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, kèm theo phản đối kế hoạch của nhà lãnh đạo này về việc chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar bày tỏ quan điểm trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot ngày 4/9. Ông Saar nói với ông Barrot rằng "không có dư địa" cho chuyến thăm của Tổng thống Macron chừng nào Pháp "vẫn tiếp tục những sáng kiến ​​và nỗ lực gây tổn hại đến lợi ích của Israel", văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Saar cho rằng việc công nhận Palestine sẽ làm suy yếu an ninh của Israel, đồng thời cho rằng Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas "không phải đối tác đáng tin cậy cho đối thoại".

Ông Saar nhấn mạnh rằng Israel mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Pháp, nhưng quốc gia châu Âu này phải tôn trọng lập trường của Israel trong những vấn đề "thiết yếu đối với an ninh và tương lai của Israel". Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel, Pháp gần đây đã có một loạt bước đi và lập trường chống Israel.

Trước đó, đài truyền hình Kan của Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối đề xuất của Tổng thống Macron về việc thực hiện một chuyến thăm ngắn trước kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi sẽ không để ông Macron có cả hai thứ", một quan chức Israel giấu tên nói với đài truyền hình.

Trước đó, ông Macron tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp của Đại hội đồng vào cuối tháng này, đồng thời kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và trả tự do cho những con tin Israel vẫn còn bị giam giữ. Ông bác bỏ lập luận của Thủ tướng Netanyahu cho rằng động thái như vậy sẽ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái.

Các nước châu Âu và Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel cho phép đưa thêm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, nơi hơn 64.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 10/2023. Israel hứa sẽ cung cấp thêm viện trợ nhưng không thông qua những trung tâm phân phối mà họ cho là do Hamas kiểm soát.