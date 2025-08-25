Pháp triệu Đại sứ Mỹ sau bức thư chỉ trích

TPO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, cơ quan này sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ Charles Kushner sau khi ông viết thư cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cáo buộc Pháp không làm đủ để ngăn chặn hành động bài Do Thái.

Đại sứ Mỹ Charles Kushner. Ảnh: Reuters

Đại sứ Kushner - thông gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã công bố bức thư ngỏ trên báo Wall Street Journal, trong bối cảnh Pháp và Mỹ đang chia rẽ sâu sắc vì chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Trong thư, ông kêu gọi Tổng thống Macron khẩn trương thực thi luật về chống tội ác thù hận và giảm bớt chỉ trích Israel, cho rằng những tuyên bố mà Chính phủ Pháp đưa ra về việc công nhận nhà nước Palestine đã làm gia tăng số vụ bài Do Thái ở Pháp.

"Pháp đã biết về những cáo buộc của Đại sứ Mỹ Charles Kushner, người bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các hành vi bài Do Thái ở Pháp trong một bức thư gửi tổng thống và cho rằng chính quyền Pháp chưa hành động đủ mạnh để chống lại tình trạng này. Những cáo buộc của đại sứ là không thể chấp nhận được”, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong tuyên bố đưa ra ngày 24/8. Tuyên bố cho biết ông Kushner sẽ phải có mặt trong ngày 25/8.

Tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi thư cho Tổng thống Macron, cho rằng nhà lãnh đạo Pháp góp phần làm tăng chủ nghĩa bài Do Thái khi kêu gọi quốc tế công nhận nhà nước Palestine, Jerusalem Post tin.

Ông Macron trở thành một trong những người chỉ trích mạnh mẽ nhất việc Thủ tướng Netanyahu kéo dài chiến dịch tấn công ở Dải Gaza, gây thương vong lớn và nạn đói cho dân thường Palestine. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn kiên định ủng hộ nhà lãnh đạo Israel.

"Những tuyên bố công khai chỉ trích Israel và động thái hướng tới việc công nhận nhà nước Palestine đã khuyến khích những kẻ cực đoan, kích động bạo lực và gây nguy hiểm cho cuộc sống của người Do Thái tại Pháp. Trong thế giới ngày nay, chủ nghĩa bài Do Thái chính là chủ nghĩa bài Do Thái - đơn giản và rõ ràng", ông Kushner viết trong bức thư.

Con trai của Đại sứ Kushner là ông Jared Kushner – chồng của cô Ivanka Trump. Cô đã cải đạo sang Do Thái giáo trước khi kết hôn năm 2009. Họ có ba người con được nuôi dạy theo đạo Do Thái.

Tổng thống Macron chỉ trích chủ nghĩa bài Do Thái vì điều này trái ngược với các giá trị của Pháp, đồng thời chỉ đạo tăng cường an ninh để bảo vệ các giáo đường Do Thái và các trung tâm Do Thái khác để ứng phó với những hành vi bài Do Thái liên quan đến cuộc chiến ở Dải Gaza.