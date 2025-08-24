Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đệ nhất phu nhân Thổ Nhĩ Kỳ gửi thư tới đệ nhất phu nhân Mỹ

Bình Giang

TPO - Phu nhân Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Emine Erdogan vừa gửi thư tới Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, để kêu gọi bà trao đổi với Thủ tướng Israel về số phận khổ sở của trẻ em ở Dải Gaza.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Phu nhân. (Ảnh: Reuters)

Ngày 23/8, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bà Emine Erdogan viết trong bức thư rằng lý do bà làm điều này là vì bà Melania Trump gần đây đã gửi thư đến Nga để nói về vấn đề trẻ em ở Ukraine và Nga.

"Tôi tin rằng sự quan tâm sâu sắc mà bà dành cho trẻ em Ukraine... cũng sẽ được mở rộng đến Dải Gaza", bà Emine Erdogan viết trong bức thư đề ngày 22/8 mà Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

"Những ngày này, khi thế giới đang trải qua sự thức tỉnh tập thể và việc công nhận Palestine đã trở thành ý chí toàn cầu, tôi tin rằng lời kêu gọi của bà thay mặt cho Dải Gaza sẽ hoàn thành một trách nhiệm lịch sử đối với người dân Palestine", bà Emine Erdogan viết trong bức thư.

Ngày 22/8, một tổ chức giám sát nạn đói toàn cầu xác định thành phố Gaza và các khu vực lân cận chính thức rơi vào nạn đói, và tình trạng này có nguy cơ sẽ lan rộng, gây thêm áp lực lên Israel phải cho phép tăng cường viện trợ vào vùng lãnh thổ bị phong toả của người Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ báo cáo, gọi đó là "lời nói dối trắng trợn", và khẳng định Israel có chính sách ngăn chặn chứ không phải gây ra nạn đói.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 62.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công trả đũa Hamas sau sự kiện ngày 7/10/2023.

Bình Giang
Reuters
#Thổ Nhĩ Kỳ #Gaza #Palestine #Chiến tranh Israel -Hamas #Melania Trump #Đệ nhất phu nhân Mỹ

