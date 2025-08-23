Ngoại trưởng Hà Lan từ chức vì vấn đề Dải Gaza

TPO - Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp, một thành viên của chính phủ lâm thời, vừa từ chức để phản đối lập trường của chính phủ về chiến dịch quân sự mà Israel triển khai ở Dải Gaza.

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức để phản đối quan điểm của chính phủ về Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với các phóng viên ngày 22/8, ông Caspar Veldkamp cho biết chính phủ không ủng hộ các biện pháp bổ sung chống lại Israel liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Dải Gaza và kế hoạch mở rộng ở Bờ Tây nơi Israel đang chiếm đóng.

Chính phủ Hà Lan sụp đổ vào ngày 3/6, và chính phủ lâm thời dự kiến ​​sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến khi một chính phủ liên minh được thành lập sau cuộc bầu cử vào tháng 10 tới. Quá trình thành lập chính phủ có thể mất nhiều tháng.

Israel đã phát động chiến dịch quân sự mở rộng để giành quyền kiểm soát thành phố Gaza, di dời dân thường về phía nam, giải tán lực lượng Hamas và gây áp lực buộc phong trào này phải thả những con tin còn lại.

Ngày 22/8, một tổ chức theo dõi nạn đói toàn cầu xác nhận người dân thành phố Gaza và các vùng lân cận đang phải chịu nạn đói. Israel bác bỏ, cho rằng kết luận đó “sai sự thật và thiên vị”.

Trong tuần này, Israel chính thức phê duyệt kế hoạch xây dựng một khu định cư chia đôi Bờ Tây, nhằm chia cắt vùng lãnh thổ của người Palestine mà Israel chiếm đóng từ lâu.