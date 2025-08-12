Thủ tướng Úc chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel

TPO - Hôm nay (12/8), Thủ tướng Úc Anthony Albanese chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng nhà lãnh đạo này “không chịu thừa nhận” cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Thủ tướng Albanese cho biết Úc sẽ công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới. Thông báo này làm gia tăng áp lực quốc tế lên Israel, sau khi Pháp, Anh và Canada đưa ra tuyên bố tương tự.

Trong phát biểu sáng nay, Thủ tướng Albanese cho rằng việc chính phủ của Thủ tướng Netanyahu không lắng nghe các đồng minh là một trong những lý do khiến Úc quyết định công nhận nhà nước Palestine.

"Ông ấy một lần nữa nhắc lại với tôi những gì ông ấy đã phát biểu công khai, đó là phủ nhận hậu quả đang xảy ra với những người vô tội", Thủ tướng Albanese nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ABC, trong đó ông kể lại cuộc điện đàm với ông Netanyahu tuần trước.

Ông Albanese cho biết, việc Úc quyết định công nhận nhà nước Palestine phụ thuộc vào các cam kết từ Chính quyền Palestine, trong đó có điều kiện lực lượng Hamas sẽ không tham gia vào bất kỳ nhà nước nào trong tương lai.

Lãnh đạo phe đối lập Sussan Ley cho rằng động thái này phá vỡ quan điểm đã có từ lâu của lưỡng đảng về Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine, có thể gây hại cho mối quan hệ của Úc với Mỹ.

Chỉ cách đây 2 tuần, Thủ tướng Albanese phát biểu rằng ông sẽ không bị ràng buộc bởi mốc thời gian công nhận nhà nước Palestine.

Công đảng cầm quyền vốn e ngại việc gây chia rẽ dư luận ở Úc, nơi có cộng đồng Do Thái và Hồi giáo.

Tuy nhiên, dư luận Úc thay đổi mạnh mẽ sau khi Israel thông qua kế hoạch kiểm soát quân sự thành phố Gaza, vào thời điểm đang có nhiều báo cáo về tình trạng người dân Dải Gaza thiếu đói và suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Hàng chục nghìn người tham gia cuộc biểu tình qua cầu cảng Sydney gần đây để kêu gọi viện trợ cho Dải Gaza.

"Quyết định này được thúc đẩy bởi dư luận ở Úc, khi phần lớn người Úc mong muốn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza sớm kết thúc", bà Jessica Genauer, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Flinders, cho biết.