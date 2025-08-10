Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Hàng ngàn người biểu tình phản đối kế hoạch của Thủ tướng Israel

Bình Giang

TPO - Hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở Tel Aviv để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm leo thang cuộc chiến Dải Gaza, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức chiến dịch này và giải phóng con tin.

Trước đó, văn phòng thủ tướng Israel cho biết nội các an ninh đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng TP. Gaza, mở rộng hoạt động quân sự trên lãnh thổ của người Palestine, bất chấp sự phản đối rộng rãi của dư luận và cảnh báo từ quân đội rằng quyết định này có thể gây nguy hiểm cho những con tin còn lại.

"Đây không chỉ là quyết định quân sự. Nó có thể là bản án tử hình đối với những người mà chúng tôi yêu thương nhất", bà Lishay Miran Lavi, vợ của con tin Omri Miran, phát biểu tại cuộc biểu tình vào tối 9/8. Bà kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để chấm dứt xung đột ngay lập tức.

img-9578.jpg
img-9577.jpg
Hình ảnh cuộc biểu tình ở Tel Aviv tối 9/8. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người dân Israel ủng hộ chấm dứt xung đột ngay lập tức để 50 con tin vẫn bị giam giữ ở Dải Gaza được trả tự do. Các quan chức Israel tin rằng khoảng 20 con tin vẫn còn sống.

Với kế hoạch mở rộng xung đột, Chính phủ Israel vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt cả ở trong và ngoài nước, kể cả một số đồng minh châu Âu thân cận nhất.

Cho đến nay, hầu hết các con tin được trả tự do đều là kết quả của các cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hướng tới thoả thuận ngừng bắn đổ vỡ vào tháng 7.

"Họ (chính phủ) thật cuồng tín. Họ đang làm những việc chống lại lợi ích của đất nước", Rami Dar, 69 tuổi, đến từ vùng ngoại ô gần Tel Aviv, cho biết khi đang tham gia cuộc biểu tình.

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Tel Aviv để kêu gọi chính phủ chấp nhận thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas.

"Thành thật mà nói, tôi không phải chuyên gia hay gì cả, nhưng tôi cảm thấy sau hai năm giao tranh vẫn chưa có thành công nào. Tôi tự hỏi liệu việc gia tăng thiệt hại về sinh mạng cho cả hai bên, không chỉ người Israel mà cả người Gaza, có tạo ra sự khác biệt gì không?", Yana, 45 tuổi, người tham dự cuộc biểu tình cùng chồng và hai con, cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 7/8, ông Netanyahu cho biết quân đội Israel có kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza nhưng Israel không muốn giữ lại lãnh thổ này. Thông báo mà văn phòng thủ tướng Israel đưa ra sáng 8/8 cho biết quân đội sẽ chiếm TP. Gaza, nhưng không nói rõ liệu họ có chiếm toàn bộ dải đất này hay không.

Tại Anh, cảnh sát thủ đô London bắt giữ hơn 466 người trong cuộc biểu tình ngày 9/8 của nhóm Palestine Action. Nhóm này cho rằng Chính phủ Anh ủng hộ những hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Israel đối mặt với cáo buộc diệt chủng trong các vụ kiện được trình lên Tòa án Công lý quốc tế, đồng thời bị các nhóm nhân quyền chỉ trích gay gắt vì chiến dịch quân sự tàn khốc ở Dải Gaza.

Israel phủ nhận các cáo buộc, khẳng định cuộc tấn công của họ là tự vệ, sau khi bị Hamas tấn công bất ngờ vào tháng 10/2023.

Bình Giang
Reuters
#Biểu tình phản đối Israel #Biểu tình Israel #Chiến tranh Israel - Hamas #Xung đột Israel - Hamas #Dải Gaza

Xem thêm

Cùng chuyên mục