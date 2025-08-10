Hàng ngàn người biểu tình phản đối kế hoạch của Thủ tướng Israel

TPO - Hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở Tel Aviv để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm leo thang cuộc chiến Dải Gaza, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức chiến dịch này và giải phóng con tin.

Trước đó, văn phòng thủ tướng Israel cho biết nội các an ninh đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng TP. Gaza, mở rộng hoạt động quân sự trên lãnh thổ của người Palestine, bất chấp sự phản đối rộng rãi của dư luận và cảnh báo từ quân đội rằng quyết định này có thể gây nguy hiểm cho những con tin còn lại.

"Đây không chỉ là quyết định quân sự. Nó có thể là bản án tử hình đối với những người mà chúng tôi yêu thương nhất", bà Lishay Miran Lavi, vợ của con tin Omri Miran, phát biểu tại cuộc biểu tình vào tối 9/8. Bà kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để chấm dứt xung đột ngay lập tức.

Hình ảnh cuộc biểu tình ở Tel Aviv tối 9/8. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người dân Israel ủng hộ chấm dứt xung đột ngay lập tức để 50 con tin vẫn bị giam giữ ở Dải Gaza được trả tự do. Các quan chức Israel tin rằng khoảng 20 con tin vẫn còn sống.

Với kế hoạch mở rộng xung đột, Chính phủ Israel vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt cả ở trong và ngoài nước, kể cả một số đồng minh châu Âu thân cận nhất.

Cho đến nay, hầu hết các con tin được trả tự do đều là kết quả của các cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hướng tới thoả thuận ngừng bắn đổ vỡ vào tháng 7.

"Họ (chính phủ) thật cuồng tín. Họ đang làm những việc chống lại lợi ích của đất nước", Rami Dar, 69 tuổi, đến từ vùng ngoại ô gần Tel Aviv, cho biết khi đang tham gia cuộc biểu tình.

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Tel Aviv để kêu gọi chính phủ chấp nhận thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas.

"Thành thật mà nói, tôi không phải chuyên gia hay gì cả, nhưng tôi cảm thấy sau hai năm giao tranh vẫn chưa có thành công nào. Tôi tự hỏi liệu việc gia tăng thiệt hại về sinh mạng cho cả hai bên, không chỉ người Israel mà cả người Gaza, có tạo ra sự khác biệt gì không?", Yana, 45 tuổi, người tham dự cuộc biểu tình cùng chồng và hai con, cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 7/8, ông Netanyahu cho biết quân đội Israel có kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza nhưng Israel không muốn giữ lại lãnh thổ này. Thông báo mà văn phòng thủ tướng Israel đưa ra sáng 8/8 cho biết quân đội sẽ chiếm TP. Gaza, nhưng không nói rõ liệu họ có chiếm toàn bộ dải đất này hay không.

Tại Anh, cảnh sát thủ đô London bắt giữ hơn 466 người trong cuộc biểu tình ngày 9/8 của nhóm Palestine Action. Nhóm này cho rằng Chính phủ Anh ủng hộ những hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza.

Israel đối mặt với cáo buộc diệt chủng trong các vụ kiện được trình lên Tòa án Công lý quốc tế, đồng thời bị các nhóm nhân quyền chỉ trích gay gắt vì chiến dịch quân sự tàn khốc ở Dải Gaza.

Israel phủ nhận các cáo buộc, khẳng định cuộc tấn công của họ là tự vệ, sau khi bị Hamas tấn công bất ngờ vào tháng 10/2023.